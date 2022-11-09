Останнім часом в усьому світі зростає популярність трав’яних чаїв. Вони мають репутацію корисних, безпечних та лікувальних. Та деякі факти про них уже стали міфами, адже корисні трави можуть і зашкодити.

Щоб отримати максимум користі від напою з трав, варто знати, що саме ви п’єте і як це впливає на ваш організм, підказує лікар-дієтолог Олег Швець.

Здавна люди збирали трави з ранньої весни до пізньої осені та сушили рослини, комбінуючи їх, щоб отримати ароматні напої з різними смаками.

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Та не завжди, відмовляючись від кофеїнвмісного напою, людина отримує чай, корисний саме для неї, або ж через неправильне дозування шкодить своєму здоров’ю,

Найбільша небезпека трав’яних чаїв криється у дозуванні.

До прикладу, трава беладона. У маленкій кількості вона може полегшити головний біль, симптоми синдрому подразненого кишківника, прояви менопаузи та розширити бронхи при їхньому спазмі. Але якщо дозу збільшити, то квітка стає смертельною. Ця потужна отруйна рослина містить до 20 різних і потужних алкалоїдів.

Шанувальники трав’яних чаїв можуть бути здивовані, але багато звичайних трав можуть зашкодити.

Розглянемо найпоширеніші рослини, що входять до складу трав’яних чаїв.

М’ята сама по собі корисна, але при одночасному вживанні з ліками вона може негативно вплинути на роботу нирок.

Вживання женьшеню збільшує витривалість та концентрацію. Проте він може знизити ефективність ліків проти згортання крові. Чай з женьшеню не варто пити перед сном та не можна споживати регулярно протягом тривалого періоду часу.

Гібіскус знижує артеріальний тиск. Водночас він негативно впливає на рівень естрогену і може викликати галюцинації.

Звіробій знижує депресію та розлади настрою. Але одночасно ця рослина може викликати головний біль, нудоту, запаморочення і сухість у роті. Крім того, він підвищує чутливість до ультрафіолетових променів.

Гінгко білоба допомагає боротися із запаленням. Але він може розрідити кров і викликати кровотечу.

Навіть трав’яні чаї, які здаються ніжними та м’якими, можуть мати потужний вплив у великих дозах. Так, популярний ромашковий чай полегшує травлення, має протизапальні і антибактеріальні властивості, зменшує стрес і заспокоює. Втім його побічні ефекти досить серйозні. Це ризики кровотечі, сильна сонливість у разі змішування з алкоголем. Ромашковий чай не можна вживати під час вагітності.

Взаємодія з ліками

Багато побічних ефектів трав’яного чаю виникають від взаємодії з ліками. Наприклад, засоби для розрідження крові, антикоагулянти та аспірин у поєднанні з трав’яними чаями можуть спричинити пошкодження печінки та нирок.

Якщо ви приймаєте варфарин (антикоагулянт), будьте обережні з трав’яними чаями. Деякі з них, наприклад чай з женьшеню, підвищують ймовірність сильної кровотечі.

Валеріановий чай, який вважається заспокійливим і снодійним засобом, діє так само, як медичний анестетик. Його варто пити лише за порадою лікаря і не змішувати з прийманням інших препаратів.

Чайні суміші часто мають некоректну інформацію на етикетках. Обирайте компанії, які мають репутацію виробника високоякісних чаїв. Як правило, якісні продукти мають повну інформацію як про особливості чаїв, так і про їх ризики.

Як знизити ризики

Перевіряйте джерело походження товару на етикетці. Також у продавця мають бути відповідні сертифікати щодо перевірки продукції, її безпечності та відповідності вимогам законодавства.

Споживайте свідомо. Трав’яний чай не означає безпечний. Використовуйте дані досліджень, аби зрозуміти дію інгредієнтів вашого чаю.

Повідомте свого лікаря про регулярне вживання трав’яного чаю з домінуючим інгредієнтом. Розкажіть, які трав’яні чаї ви п’єте. Особливо, якщо вживаєте фармакологічні препарати.

Будьте обережні з трав’яними дієтичними добавками. Споживання чудодійних чаїв, зокрема для схуднення є небезпечним та може викликати потенційно смертельні ускладнення.

Джерело: Олег Швець