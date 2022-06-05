Сьогодні, 5 червня, за підтримки МОЗ у Дніпрі розпочався курс симуляційного навчання хірургії в умовах надзвичайних ситуацій та катастроф, який проведуть фахівці з Великої Британії та США.
– З початку російського вторгнення кількість травмованих людей й необхідність проведення хірургічних втручань зросли в десятки разів, – йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ.
Повідомляється, що протягом трьох днів фахівці з Великої Британії та США ділитимуться з українськими колегами досвідом комплексного хірургічного лікування травм у різних вікових груп, у тому числі у разі мінно-вибухових травм.
Зазначається, що у всіх тренерів є значний досвід хірургічного лікування травм в умовах польових госпіталів під час ведення бойових дій та надзвичайних ситуацій.
Особливістю цього курсу є відпрацювання практичних навичок на сучасному симуляційному обладнанні, вирішення клінічних симуляційних завдань в режимі реального часу.
Серед тем, які будуть розглянуті:
- комплексний огляд травмованого;
- хірургія пошкоджень;
- поєднана травма;
- опікова травма;
- закриття значних дефектів м’яких тканин;
- особливості хірургічного лікування травми у дітей і багато іншого.
Завдяки новим знанням та обміну досвідом з провідними фахівцями, медики зможуть підвищити рівень знань та умінь, що дозволить рятувати ще більше життів українців, наголошується в повідомленні МОЗ.