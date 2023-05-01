Мінеральні води – джерело корисних мікроелементів, які позитивно впливають на наше здоровʼя. Саме тому мінеральні води рекомендуються до вживання при низці захворювань.

Проте регулярне вживання таких напоїв не завжди приносить користь, а й навпаки може бути небезпечним та стати причиною розвитку різних захворювань.

Факти ICTV дізнавалися, як правильно пити мінеральні води, кому вони необхідні та у яких випадках протипоказані.

Що таке мінеральні води

За словами лікаря-дієтолога Тетяни Пасєки, лікувальні мінеральні води – це природні води, які містять у підвищеній концентрації ті чи інші мінеральні або органічні речовини, а також різні гази.

– Момент, який люди часто не враховують – це ступінь мінералізації, тобто вміст у воді мінеральних речовин. Є різні води і в залежності від цих показників, лікарі визначають кратність, тривалість та кількість такої води, – додає дієтолог.

Як правильно пити мінеральні води – розбір

Трускавецька вода

Це природна мінеральна столова вода карпатського походження. Належать до категорії гідрокарбонатних вод складного катіонного складу.

Має приємний м’який смак та низьку природну мінералізацію до 0,9 г/л.

– Тобто ця вода є прісною, що дозволяє вживати її без обмежень, – каже Тетяна Пасєка.

Дієтолог додає, що лікувальні властивості та обмеження у вживанні має вода, яка пʼється безпосередньо з бювету (наприклад, Нафтуся).

Такі води мають високий вміст органічних речовин, які надають напою виражену сечогінну чи жовчогінну дію, а також стимулюють секреторну функцію.

Поляна Квасова

Вона має содовий присмак через мінеральні сполуки солей натрію, калію та магнію. Поляна Квасова містить залізо, кобальт, з яких складається вітамін В12.

Вміст органічних речовин сприяє життєдіяльності мікроорганізмів для утворення антибактеріальних та гормональних речовин.

– Це лікувально-столова природна вода. Вона має середній ступінь мінералізації. Також у складі є високий вміст натрію, калію, магнію, – каже дієтолог.

За словами лікаря, завдяки своїм антацидним та буферним властивостям, Поляна Квасова рекомендована людям:

із захворюваннями шлунку з підвищеним рівнем кислотності;

рефлюкс-езофагітом;

хронічним панкреатитом;

гепатозом тощо.

Протипоказання: хронічні атрофічні гастрити зі зниженою кислотворчою функцією, будь-які загострення запального процесу в жовчному міхурі, а також інтерити та коліти в стадії загострення.

– Оскільки це вже лікувальна вода, то без консультації лікаря вживати Поляну Квасову не рекомендовано понад 30 днів! – додає лікар.

Лужанська вода

Вона належить до маломінералізованих вод, що робить її придатнішою для різних профілактик. До речі, склад Лужанської дуже близький до відомої води Borjomi.

– Ця водичка при рефлюкс-езофагітах чи холестазах має діуретичний ефект. А також можна вживати при захворюваннях шлунку з підвищеним рівнем кислотності, – каже Пасєка.

Що важливо врахувати під час вживання мінеральної води

За словами Тетяни Пасєки, вживати мінеральну воду просто так, лише тому, що вам захотілося, не можна!

– На постійній основі їх пити заборонено! В середньому курс лікування – 30-40 днів, але підбирати мінеральну воду та її кількість необхідно лише після встановлення діагнозу! – додає дієтолог.

Лише лікар після визначення захворювання може призначити курс лікування, тип води, її кількість та час прийому. Самостійно такі рішення приймати не варти, аби не нашкодити організму!