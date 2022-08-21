Дослідження виявили, що куріння, алкоголь і надмірна вага спричиняють майже половину смертей від раку.

А сам рак є другою провідною причиною смерті в усьому світі. Лікарі не знають точно, чому виникають онкозахворювання, і не кожного випадку або смерті можна уникнути, але існують фактори ризику, які можуть збільшити ймовірність його розвитку.

Тепер дослідники з Медичної школи Вашингтонського університету стали першими, хто з’ясував, які фактори ризику впливають на смертність від раку в усьому світі.

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Куріння, вживання алкоголю та високий індекс маси тіла (ІМТ) є найчастішими причинами і спричиняють майже 4,45 млн смертей від раку на рік. Це становить 44,4% усіх смертей від раку в усьому світі.

– Це дослідження демонструє, що рак залишається важливою проблемою для охорони здоров’я, масштаби якої зростають у всьому світі, — сказав доктор Крістофер Мюррей.

Куріння продовжує залишатися головним фактором ризику розвитку раку в усьому світі, а інші суттєві фактори, що впливають на онкологію, різняться.