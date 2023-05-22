Дослідники помітили, що деякі продукти, введені у щоденний раціон, суттєво впливають на стан певних внутрішніх органів. Дієтолог Рейчел Грем зацікавилася продуктами, які “любить” серце.

– Здорова дієта може допомогти нам підтримувати нормальний рівень холестерину, стабільний рівень глюкози в крові та артеріальний тиск, що є критично важливим для здорового серця, – каже лікарка.

На перше місце Грем ставить жири Омега-3. Вони містяться у морській рибі: лососі, скумбрії, сардинах, оселедці, а також у насінні льону та чіа.

Також для серця корисні цільні, необроблені продукти. Це фрукти, овочі, цільні зерна, нежирний білок, горіхи та насіння. Вони мають бути основою раціону.

Грем закликає додавати в меню імбир та куркуму – одні з найпотужніших природних протизапальних приправ.

– А от оброблену їжу з високим вмістом солі, доданого цукру, насичених жирів і трансжирів серце не любить, – каже Грем.

Дієтолог також радить уникати газованих і солодких напоїв.

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Джерело: Express