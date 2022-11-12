Під час війни ситуація може змінитися вмить, і гострий стрес може виникнути будь-коли.

Зайве перевантаження нервової системи нам не потрібне. Отже, якщо навчитися долати стреси, нервова система стане здоровішою.

– Для цього є всього три прості вправи, які потрібно виконувати, коли ви опиняєтеся в стресовій ситуації, – говорить практичний психолог Юлія Ворман.

Зупини думки

Зараз дивляться

Під час виконання цієї вправи зміщується фокус уваги з потоку негативних думок, тим самим розбивається їхній перебіг та нормалізується емоційний стан.

Зосередьтеся на потоці думок, які проходять у цю хвилину, тобто усвідомте їх (при цьому можна, якщо дозволяє ситуація, заплющити очі).

Зберіть всю свою волю в кулак, подумки уявіть кнопку стоп-сигналу чи шлагбаум.

Вголос, досить твердо, скажіть стоп і зупиніть потік думок.

Хвилинка релаксації

Розслабте куточки рота, потім — усі м’язи обличчя. Розслабте плечі.

Зосередьтеся на міміці лиця та положенні тіла: вони відображають ваші емоції, думки, внутрішній стан.

Змініть мову обличчя та тіла шляхом розслаблення м’язів і глибокого дихання, щоб люди навколо не помітили вашої напруги, стресового стану.

Розслабляйтеся в будь-яких ситуаціях, як тільки відчуєте, що справи йдуть не так, як вам хочеться.

Метод мобілізаційного дихання

Важливою складовою всіх видів релаксаційних практик є вправи із глибоким диханням.

Саме використання вправ на глибоке дихання допомагає швидко знизити стрес різних рівнів.

А також є технікою, яка допоможе зняти емоційну та фізіологічну напругу від стресу в будь-який час.

Джерело: Психологічна підтримка