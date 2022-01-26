Нині українці можуть потерпати від панічних атак через низку подій та загальний стан у країні.
Лікар-психіатр, психотерапевт та невролог Євген Скрипник розповів, що варто робити у такому разі.
– Що потрібно робити? Прожити панічну атаку. Навпаки намагатися спровокувати і, повірте, що потім її не буде! Трясуться руки – потрясіть ще більше, – говорить Євген Скрипник.
За його словами, головне – розуміти, що від панічної атаки не непритомніють та не помирають.
Водночас усі дії, спрямовані на припинення панічної атаки або її приглушення, можуть надалі призвести до панічного розладу.
Чого не можна робити:
- вживати будь-які ліки;
- відволікатися;
- намагатися приглушити будь-яким способом;
- йти з місця, де вона трапилася, та надалі уникати його.
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– Коли ви уникаєте тих місць де були панічні атаки, ви закріплюєте рефлекс, – пояснив лікар.
Щодо приймання ліків, то це також може призвести до закріплення рефлексу панічної атаки.