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Трясуться руки – потрясіть ще! Що робити під час панічної атаки

26 Січня 2022, 15:47
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
паника, стресс
Джерело: Depositphotos

Нині українці можуть потерпати від панічних атак через низку подій та загальний стан у країні.

Лікар-психіатр, психотерапевт та невролог Євген Скрипник розповів, що варто робити у такому разі.

– Що потрібно робити? Прожити панічну атаку. Навпаки намагатися спровокувати і, повірте, що потім її не буде! Трясуться руки – потрясіть ще більше, – говорить Євген Скрипник.

За його словами, головне – розуміти, що від панічної атаки не непритомніють та не помирають.

Водночас усі дії, спрямовані на припинення панічної атаки або її приглушення, можуть надалі призвести до панічного розладу.

Чого не можна робити: 

  • вживати будь-які ліки;
  • відволікатися;
  • намагатися приглушити будь-яким способом;
  • йти з місця, де вона трапилася, та надалі уникати його.

 

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Публикация от Євген Скрипник (@dr_skripnik_evgen_)

– Коли ви уникаєте тих місць де були панічні атаки, ви закріплюєте рефлекс, – пояснив лікар.

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Щодо приймання ліків, то це також може призвести до закріплення рефлексу панічної атаки.

Теги
Поради психолога , Психологія
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