Учора, 1 квітня, в Україні вже було виписано понад 3 тис. електронних рецептів на різні рецептурні препарати. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Перші результати використання сервісу лікарями та пацієнтами засвідчили, що хвилювання виявилося марним – потрібні препарати можна купити в аптеках, як і раніше, адже їхній перелік та умови відпуску не змінилися, – зазначили у відомстві.

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Також у МОЗ просять довіряти лише перевіреним джерелам інформації, згідно з якими:

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наразі черг в аптеках немає, аптеки забезпечені всіма необхідними ліками;

більшість ліків першої необхідності не потребують рецепта. Ті ліки, які й раніше були рецептурними, тепер просто можна буде отримати ще й за електронним рецептом. Під час війни також за потреби пацієнти можуть отримати і паперовий рецепт;

рецептурний препарат чи ні – визначає його виробник або заявник, що під час подачі заявки на реєстрацію вказується в умовах відпуску. Під час проходження експертизи цей статус або підтверджується, або змінюється;

як і раніше, залишаються винятки для регіонів, де тривають бойові дії, а також на придбання ліків волонтерами для потреб медичного фронту;

електронні інструменти – поширена практика в розвинених країнах. Система “папірець-штамп-підпис” уже давно в минулому. Тримаємо статус країни-лідера з цифровізації;

відповідальне ставлення до здоров’я – ознака свідомого суспільства. Це спільна відповідальність держави, лікаря, фармацевта, але головне – пацієнта.

У МОЗ також нагадали, що електронний рецепт був впроваджений в Україні ще кілька років тому в рамках програми реімбурсації Доступні ліки та з минулого року використовується на антибіотики та наркотичні препарати. У рамках цих ініціатив було виписано понад 55 млн е-рецептів.