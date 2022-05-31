Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін назвав перелік тривожних симптомів, на які слід звернути увагу тим, хто довго перебував в укриттях та/або проживав на тимчасово окупованих територіях.

– Треба звернути увагу на так звані тривожні симптоми, за наявності яких слід звернутися до лікаря, – зазначив Ігор Кузін.

Тривожні симптоми:

постійний кашель, який триває більше трьох тижнів, зазвичай з мокротою і, можливо, з домішками крові;

підвищення температури до 39, 5 °C і вище, яка тримається більше трьох днів;

якщо лихоманка поєднується з іншими симптомами: біль у горлі, блювання, головний біль, біль у грудній клітці, біль в області шиї;

висип у будь-яких його проявах з бульбашками та свербінням.

Головний санітарний лікар зазначив, що у разі наявності таких симптомів слід звертатися до лікаря для своєчасної діагностики захворювання та призначення відповідного лікування.

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За його словами, літо – це пора, коли найчастіше зустрічаються різні інфекції. Зокрема, йдеться про гострі кишкові інфекції, природно-вогнищеві інфекції, ботулізм, поодинокі випадки вакцинокерованих інфекцій.

Разом з тим, епідемічна ситуація на тимчасово окупованих територіях може погіршуватися, наприклад, через руйнування водоочисних споруд і порушення водовідведення. Що позбавляє людей доступу до води належної якості, до безпечної їжі та її належного приготування.