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Тривале перебування в укриттях, в окупації: на які симптоми слід звернути увагу

31 Травня 2022, 16:06
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
укриття
Джерело: Depositphotos

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін назвав перелік тривожних симптомів, на які слід звернути увагу тим, хто довго перебував в укриттях та/або проживав на тимчасово окупованих територіях.

– Треба звернути увагу на так звані тривожні симптоми, за наявності яких слід звернутися до лікаря, – зазначив Ігор Кузін.

Тривожні симптоми:

  • постійний кашель, який триває більше трьох тижнів, зазвичай з мокротою і, можливо, з домішками крові;
  • підвищення температури до 39, 5 °C і вище, яка тримається більше трьох днів;
  • якщо лихоманка поєднується з іншими симптомами: біль у горлі, блювання, головний біль, біль у грудній клітці, біль в області шиї;
  • висип у будь-яких його проявах з бульбашками та свербінням.
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Головний санітарний лікар зазначив, що у разі наявності таких симптомів слід звертатися до лікаря для своєчасної діагностики захворювання та призначення відповідного лікування.

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За його словами, літо – це пора, коли найчастіше зустрічаються різні інфекції. Зокрема, йдеться про гострі кишкові інфекції, природно-вогнищеві інфекції, ботулізм, поодинокі випадки вакцинокерованих інфекцій.

Разом з тим, епідемічна ситуація на тимчасово окупованих територіях може погіршуватися, наприклад, через руйнування водоочисних споруд і порушення водовідведення. Що позбавляє людей доступу до води належної якості, до безпечної їжі та її належного приготування.

Джерело
МОЗ
Теги
Ігор Кузін, бомбосховище, Війна в Україні, поради лікаря
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