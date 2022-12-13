Аптечка – це один із основних пунктів тривожної валізки. Наповнювати її варто з двох позицій: перша – що в Україні йде війна і має бути все на випадок поранення чи кровотечі. Друга – ваші хронічні хвороби під час війни не зникли, а можуть навіть загостритися.

ФактиICTV склали аптечку разом із інструктором з першої допомоги FAST Романом Сандулаке та лікарем-епідеміологом відділу готовності та реагування на надзвичайні ситуації ЦГЗ Антоном Фабішем.

Засоби першої допомоги

Зараз дивляться

рукавички;

джгут;

бинти;

ножиці;

термоковдра.

Отже, перше, що має бути в аптечці – це засоби для зупинки кровотечі.

– У такий складний час постійно навчайтесь, здобувайте знання – це неймовірно важливо. Одна з основних навичок, які варто опанувати – це надання першої допомоги, – каже інструктор з першої допомоги FAST Роман Сандулаке.

Експерт радить знайти якийсь відповідний курс, а далі вже відповідно до вмінь та навичок складати аптечку.

Там обов’язково має бути джгут типу турнікет та перев’язувальний матеріал (бинт), тому що деякі кровотечі можна зупинити не лише за допомогою турнікету, а за допомогою тампонування чи здійснення прямого тиску.

– Краще мати стерильний вату і бинт. Із нього можна зробити і нестерильний, а от навпаки ви, на жаль, не зможете зробити в домашніх умовах, – каже лікар-епідеміолог відділу готовності та реагування на надзвичайні ситуації ЦГЗ Антон Фабіш.

Для фіксування часу на джгуті потрібен маркер. Також необхідні ножиці, щоб зрізати одяг і швидше надати допомогу, та рукавички, які вас захистять.

– Кровотечі – це те, що вбиває людину найшвидше, тому мають бути хоча б якісь засоби надання допомоги під час кровотечі, а все інше залежно від ваших вмінь та навичок, – зауважує Роман Сандулаке.

Також має бути і термоковдра – це дуже компактно складений шматок фольги, яка запобігає переохолодженню. Тобто навіть якщо не йдеться про першу допомогу, а просто про те, як зігрітися, вона теж стане в пригоді.

Також різноманітні косинки, еластичні бинти, пластирі, засоби для обробки ран – хлоргексидин або інший антисептик. Також у цьому ж наборі мають бути спиртові серветки, вологі, сухі серветки. Тобто засоби гігієни на рівні з аптечкою.

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Медикаменти від хвороб

Хронічні хвороби – це те, що може вас спіткати зненацька: в дорозі, у сховищі, в евакуації. Саме тому в аптечці тривожної валізки лікам від хронічних хвороб має бути відведене одне з перших місць. Найкраще, якщо з ліками йтиме папірець із кінцевими датами та дозуванням.

– Це я маю на увазі діабет або гіпертонічну хворобу тощо. Найкраще мати запас ліків хоча б на тиждень, а то й більше, так вам буде спокійніше, тому що ми не можемо зараз гарантувати, яка буде ситуація завтра-післязавтра. А можуть виникати проблеми з продажем, з логістикою, – каже Антон Фабіш.

Також треба мати: жарознижувальні препарати, антибіотики, пробіотики, заспокійливі, протиалергійні, активоване вугілля або інший абсорбент. А також не забудьте про шлункові антисептики.

– Це важливо, бо в час, коли постійно відключають світло, деякі продукти, які навіть мають нормальний термін придатності, псуються і їх вживати не можна. А люди, особливо після коронавірусу, можуть не відчувати запах, можуть з’їсти та отримати отруєння чи кишкові інфекції, – каже експерт.

І ще кілька корисних порад

Важливо подбати про спиртові серветки для ін’єкцій та шприци.

– Треба мати декілька шприців різного об’єму, навіть якщо у вас в аптечці немає ін’єкційних препаратів. Правильно мати свої, бо вони чисті і стерильні, – наголошує Антон Фабіш.

Може бути тонометр для вимірювання тиску, адже він може підніматися в українців просто від стресу, в якому ми всі живемо. І часто люди не відчувають, що їхній тиск уже зашкалює. Пульсоксиметр не потрібний, якщо немає показань, не було ускладнень із киснем до цього. Дозиметр загалом також не потрібний.

– Препарати стабільного йоду не можна вживати просто так. Він потрібен лише після того, як органи влади офіційно роблять заяву. Інакше цей препарат може завдати шкоди, – каже Антон Фабіш.

В аптечці має бути і блокнот, де будуть записані телефони ваших лікарів, ваші групи крові і мінімальна інформація, яка буде необхідна в кареті швидкої допомоги або лікарю. У ньому можуть бути дані про всю сім’ю.

Всі ліки потрібно періодично перевіряти, поповнювати чи замінювати.