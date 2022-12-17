Майже 10 місяців великої війни показали, що тривожна валізка має бути в кожного. Тривожна валіза – це абсолютно узагальнене поняття набору речей, які потрібно мати кожній цивільній людині, кожному українцеві, щоб вижити в екстремальній ситуації.

Її вміст не визначений жодним нормативним документом, але навчально- методичний центр ДСНС у Києві надає декілька порад щодо її вмісту.

Сама валізка

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Це має бути сумка, яку ви можете донести пішки. Може бути валіза на колесах або краще – рюкзак. Не яскравий і не військовий. Не новий, який ви вже випробували, стійкий до вологи.

– Якщо на ньому будуть світловідбивні елементи, дуже добре. Бажано, щоб він не був військового забарвлення. Вмісткий – десь 25 л, як мінімум, – радить методист навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності м. Києва Наталія Ільченко.

Документи

Паспорт ваш має бути завжди напоготові, його краще тримати в доступному місці. А от в окремому герметичному пакеті слід зберігати оригінали та копії документів, а також ключі і блокнот із основними контактами.

– Бажано, щоб було кілька копій, також оригінали документів, особисті документи, документи на дитину, права власності на машину, на квартиру, – наголошує Наталія Ільченко.

Покладіть в валізку документи про освіту, депозити, банківські договори, обов’язково – банківські картки і готівка. Не забудьте покласти також запасні ключі від будинку, від автотранспортних засобів.

Побутові речі

Це те, що вам знадобиться в будь-якій ситуації. Однак усе ж головні елементи: мобільний телефон, зарядний пристрій до нього, павербанк. Також ліхтарі, зарядні пристрої до них, якщо треба, батарейки. Блокнот, олівець, набір ниток. А також свічки та сірники.

Продукти та посуд

У валізці, насамперед, має бути вода – півтора літра на людину. Продукти мають бути тривалого зберігання, які не псуються за буль-якої температури. Консерви – м’ясні, рибні, овочеві – беріть одразу із ключем на банці. Замість хліба краще брати хлібці.

Також мають бути продукти з високим калорійним вмістом – шоколад, горіхи, сухофрукти. Не варто брати солоне.

Посуд підготуйте металевий: миска, чашка, ложка. Металевий посуд добрий тим, що в ньому мона нагрівати їжу на вогні.

Є місце і можливість – візьміть і туристичний пальник. Але будьте обережними з газовими балонами.

Аптечка

Аптечка – справа індивідуальна. Кожен складає її під себе. Однак в умовах війни там точно має бути набір для зупинки кровотечі – турнікет, бинт та вата, рукавички та маска. Термоковдра також, вона може стати в нагоді і на випадок поранення, і на випадок переохолодження.

Базовий набір препаратів – це жарознижувальні, знеболювальні засоби, антибіотик, активоване вугілля. Якщо ви гіпертонік, діабетик чи маєте іншу хронічну хворобу, підготуйте запас своїх ліків.

– Для людей, які приймають ліки постійно, варто взяти запас як мінімум на тиждень. Нехай вони будуть з описом, як їх використовувати, з дозуваннями. Бажано взяти з собою рецепти, – каже Наталія Ільченко.

Не зайвими будуть контактні дані лікарів: прізвища і телефони. Це важливо для тих, хто постійно звертається за допомогою та для стареньких і дітей.

Засоби гігієни та інше

Всі знають, що їм потрібно для гігієни. Але все ж нагадаємо: зубна щітка, зубна паста, сухі та вологі серветки.

– Не всі знають, що варто взяти із собою і плащ-дощовик, наприклад, якісь гумові рукавички додаткові, маску одноразову, може, в когось є окуляри робітничі. Сюди ж входять додаткові комплекти спідньої білизни, шкарпетки, якщо у вас є термобілизна це добре, якщо немає, краще придбати, потурбуватися про себе заздалегідь, – каже Наталія.

Також варто придбати каремат. Бажано, щоб він був вологостійкий.