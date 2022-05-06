Людей, які пережили насилля, були свідками смертей, можуть турбувати флешбеки.
Що це та як з ними боротися?
Флешбеки – це яскраві спогади про травматичні події, які, як здається людині, відбуваються зараз.
Вони зазвичай виникають раптово та можуть тривати від кількох секунд до годин.
У кожного це відбувається індивідуально. Людина може бачити окремі картинки чи навіть фільм, чути звуки, слова або відчувати, ніби її торкаються, запахи, пов’язані з травмою.
Після таких спогадів вона може почуватися вразливою, тривожною чи наляканою.
У кого можуть фіксуватися флешбеки?
Вони можуть бути у всіх, хто пережив травматичні події (ДТП, стихійні лиха, війни, сексуальне насильство).
Що викликає флешбеки?
Такі спогади можуть виникати в будь-який момент, навіть коли людина щаслива. Однак іноді причиною може бути тригер – те, що нагадує про травматичний досвід.
Як з ними впоратися?
Під час флешбеку:
- сказати собі: “Це лише спогади. Зараз нічого не відбувається. Це все в минулому”, “У мене все гаразд. Я сильний. Я вижив”;
- намагатися зосередитися на моменті – знайти відмінності між тоді та тепер;
- заземлювати себе – назвати предмети, які розташовані поруч, доторкнутися до них;
- зробити те, що допомагає почуватися у безпеці – загорнутися у ковдру, знайти захищене місце, усамітнитися;
- стежити за диханням – вдихати та видихати повільно та глибоко.
Після флешбеку:
- похвалити себе за те, що ви впоралися з цим станом, дати змогу собі відпочити;
- поговорити з кимось;
- опрацювати свій флешбек;
- спробувати мінімізувати тригери;
- заздалегідь підготуватися до цього моменту, якщо флешбеки трапляються в певні моменти.
З такою проблемою краще звернутися до фахівця, який допоможе пропрацювати її та позбавитися.
Джерело: Психологічна підтримка