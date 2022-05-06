Людей, які пережили насилля, були свідками смертей, можуть турбувати флешбеки.

Що це та як з ними боротися?

Флешбеки – це яскраві спогади про травматичні події, які, як здається людині, відбуваються зараз.

Вони зазвичай виникають раптово та можуть тривати від кількох секунд до годин.

У кожного це відбувається індивідуально. Людина може бачити окремі картинки чи навіть фільм, чути звуки, слова або відчувати, ніби її торкаються, запахи, пов’язані з травмою.

Після таких спогадів вона може почуватися вразливою, тривожною чи наляканою.

У кого можуть фіксуватися флешбеки?

Вони можуть бути у всіх, хто пережив травматичні події (ДТП, стихійні лиха, війни, сексуальне насильство).

Що викликає флешбеки?

Такі спогади можуть виникати в будь-який момент, навіть коли людина щаслива. Однак іноді причиною може бути тригер – те, що нагадує про травматичний досвід.

Як з ними впоратися?

Під час флешбеку:

сказати собі: “Це лише спогади. Зараз нічого не відбувається. Це все в минулому”, “У мене все гаразд. Я сильний. Я вижив”;

намагатися зосередитися на моменті – знайти відмінності між тоді та тепер;

заземлювати себе – назвати предмети, які розташовані поруч, доторкнутися до них;

зробити те, що допомагає почуватися у безпеці – загорнутися у ковдру, знайти захищене місце, усамітнитися;

стежити за диханням – вдихати та видихати повільно та глибоко.

Після флешбеку:

похвалити себе за те, що ви впоралися з цим станом, дати змогу собі відпочити;

поговорити з кимось;

опрацювати свій флешбек;

спробувати мінімізувати тригери;

заздалегідь підготуватися до цього моменту, якщо флешбеки трапляються в певні моменти.

З такою проблемою краще звернутися до фахівця, який допоможе пропрацювати її та позбавитися.

Джерело: Психологічна підтримка