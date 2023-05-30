На Закарпатті виготовляють титанові імпланти для поранених захисників. Це спиці, стержні, гвинти, пластини та фіксатори для будь-яких травм і переломів. Усі ці вироби для зрощування кісток і пластики дефектів черепа військові отримують безкоштовно. Імпланти допомагають їм повернутися до повноцінного життя.

До повномасштабної війни закарапатці створювали імпланти для цивільних. Тепер підприємство співпрацює з лікарнями по всій Україні та із прифронтовими шпиталями. Уже відправили їм безкоштовно сотні імплантів та тисячі апаратів зовнішньої фіксації.

Створили підприємство два товариші – інженер Олег Гудаш і лікар-ортопед Дмитро Білоус. Олег займається імплантами уже 15 років. Спершу був дистриб’ютором і завозив їх в Україну з-за кордону. Потім зайнявся виробництвом сам.

– Ми завозили до нас імпланти із Китаю, Угорщини та Німеччини. Бували на різних закордонних заводах. І вирішили взятися за справу самі. Перший станок з’явився у нас десь років 7 тому. Продавати наші імпланти ми почали три роки тому, після того, як отримали міжнародний сертифікат якості, – каже Олег Гудаш.

Виробничі потужності підприємства розташовані у місті Мукачево. Тут щодня виготовляють сотні різних титанових імплантів для зрощування кісток, пластин та апаратів зовнішньої фіксації. Усі ці вироби рятують не лише кінцівки нашим травмовним військовим, а й життя.

– Ми виготовляємо будь-який імплант, який можна використовувати на будь-який перелом – від кістки пальця до черепа. Технологія виготовлення складна, але для нас вона зрозуміла. Мій партнер – практикуючий лікар-травматолог. Він затверджує імпланти, які йдуть у виробництво. А я на це знахожу гроші та продаю продукцію, – додає Олег.

Військовим підприємство допомагає із 2014-го. Та із початку повномасштабної війни співпрацює із лікарнями по всій Україні та із прифронтовими шпиталями. Найбільше там потребують апаратів для зовнішньої фіксації. Коли їх відправили уже кілька тисяч – припинили рахувати.

– Травматизм під час повномасштабної війни зріс у рази. Зараз травми складні, мінно-вибухові. Їх не порівняти з цивільними, простими переломами, – пояснює лікар-ортопед Дмитро Білоус.

За словами лікаря, це вже переломи з дефектами м’яких тканин і кісткової тканини. Відповідно, складність лікування військових набагато вища. Тому треба більше різних фіксаторів, щоб лікар, ідучи на операцію, мав вибір із кількох варіантів.

На підприємстві повний цикл виробництва. Із титанового листа за допомогою високотехнологічних станків вирізають заготовки. Із них виточують готовий продукт. Потім імпланти очищають, полірують та шліфують. І вкривають спеціальним захисним покриттям. Тоді вже запаковують і відправляють у лікарні.

Надзвичайно важливим етапом є контроль за якістю сировини та продукції. В Україні процедура перевірки така ж, як у Європі.

Титанові фіксатори, шурупи та цвяхи, які допомагають кісткам зростися, тут удосконалюють. Моделі розробляють самі, щоб зберегти віськовим пошматовані кінцівки й полегшити операції.

– Розробляти ми почали з гвинтів. Потім почали виготовляти пластини. Далі пішли стержні. От зараз розробляємо стегновий стержень. Будемо запускати у виробництво. Мені знайомі усі особливості використання імплантів, – каже Дмитро Білоус.

Тому, за словами лікаря, вони розробляють свої імпланти, зі своїм інструментом, які полегшували б операції. А вона проведена добре тоді, коли на наступний день пацієнт стає на милиці, звісно, без навантаження на оперовану ногу, та починає ходити.

Титанові пластини усувають дефекти черепа після травм і допомагають запобігти ускладненням. Їх моделюють 3D-принтери. І виготовляють індивідуально для кожного пораненого бійця. Повторюють усі вигини черепа, щоб пластина ідеально підійшла.

Такі операції із встановлення плстин лікарі називають пластичними. Їх у Закарпатському обласному центрі нейрохірургії в Ужгороді проводять регулярно.

Бійців із складними ушкодженнями і травмами голови тут чимало. Одна така індивідуальна пластина коштує від 30 до 50 тис. гривень.

– Пластини після травми використовуємо для закриття дефектів черепа, які виникають після травматичних уражень або післяоперативних втручань, коли ми робимо декомпресивні трепанації, – пояснює лікар-нейрохірург Олександр Сечко.

За словами Сечка, до війни вони робили такі операції цивільним. Тепер до лікарів потрапляє велика кількість етапованих військових, які потребують саме такого виду втручань.

– Підприємство повністю на безкоштовній основі нам постачає пластини для військових. Це дуже зручно, що виготовляють їх у нас, тому що скорочується сам термін виготовлення, – каже лікар.

Увесь процес займає майже два тижні – від моменту передачі комп’ютерної томографії до виготовлення пластини. І лікарі можуть вже працювати й проводити оперативне втручання пацієнту.

Титан – інертний матеріал. Кожен імплант приживається, запевняють лікарі. Ризик інфікування або відторгення дуже низький.

Для пластики дефектів черепа можна використовувати різні сплави пластмаси. Та титанові – найкращі. Бо це легкий матеріал, міцний.

Пластика черепа – зроблена вже на все життя. Якщо лікують перелом, імплант перебуває у тілі людини до зрощення перелому. Потім рекомендують його видалити. Хоча є люди, які не роблять цього і спокійно із ним живуть.

Титанові імпланти, виготовлені на Закарпатті, мають європейські сертифікати якості. Їх збираються продавати за кордон. Ведуть перемовини з Малайзією, Чілі та Нігерією. Бо, заробляючи, підприємство зможе допомогти ще більшій кількісті наших захисників.