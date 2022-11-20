Бригади Українського науково-практичного центру екстреної медицини та медицини катастроф МОЗ, Волинського, Черкаського обласних та Київського міського центрів працюють на деокупованих територіях Херсонської області, щодня виїжджаючи в населені пункти для надання медичної допомоги пацієнтам.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Зокрема, йдеться про Кочубеївську, Високопільську, Нововоронцовську, Новоолександрівську, Великоолександрівську громади.

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Зазначається, зокрема, що на заклик поїхати у відрядження до Херсонської області волинська бригада відгукнулася одна з найперших.

– За цей час наша команда вже відвідала близько 16 сіл, надала допомогу 215 пацієнтам. За день оглядаємо понад 30 осіб. Люди звертаються з хронічними захворюваннями, психологічними травмами. Іноді приходять просто виговоритися, – каже директор Волинського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф Володимир Шмаль.

За словами керівника Українського науково-практичного центру екстреної медицини та медицини катастроф МОЗ Віталія Крилюка, у команд є Starlink, тому жителі можуть зателефонувати рідним.

Зазначається, що на сьогодні в області працює 43 заклади охорони здоров’я, які забезпечуються пріоритетними лікарськими засобами для стаціонарного лікування та продовжують надавати медичну допомогу.

За останній тиждень до Херсонської області було відправлено понад 100 палет необхідних лікарських засобів, медичних виробів, а також медичного обладнання.