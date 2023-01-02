Міністерство охорони здоров’я України разом з Європейською комісією продовжують організовувати евакуаційні рейси постраждалих громадян України в клініки Європи. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Цього тижня евакуювали 12 цивільних та військових зі східних регіонів України та інших територій активних бойових дій, – йдеться у повідомленні.

Відзначається, що разом з ними на спеціалізоване лікування в Нідерланди, Норвегію і Словенію були відправлені онкопацієнти з Одеської, Вінницької, Київської та Житомирської областей.

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Повідомляється, що евакуюють дорослих і дітей зі складними мінно-вибуховими пораненнями, а також із захворюваннями, які зараз лікувати в Україні неможливо або для спеціалізованого лікування.

Відзначається, що в рамках співпраці МОЗ і Єврокомісії, за підтримки ВООЗ, уряду Польщі та багатьох міжнародних партнерів, з початку повномасштабного вторгнення вдалося евакуювати спеціалізованим медичним транспортом з різних регіонів України в зарубіжні клініки вже 2 354 українця.

Фото: МОЗ