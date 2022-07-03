Німецькі вчені провели дослідження, в ході якого з’ясувалося, що шанси підхопити вірус віспи мавп через дотик до заражених поверхонь досить малі.

– Під час спалаху випадків віспи мавп за межами відомих ендемічних районів з’ясувалося, що передача в основному відбувається при тісному фізичному контакті з людьми з симптомами, – відзначають дослідники.

Вчені провели відбір проб навколишнього середовища в палатах пацієнтів, госпіталізованих з мавпячою віспою.

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За словами авторів дослідження, всі поверхні, до яких торкалися пацієнти, мали пряме вірусне забруднення. Причому найвищі навантаження були виявлені у ванних кімнатах (наприклад, умивальник, сидіння для унітазу).

Також вірусом були заражені рушники, сорочки й наволочки, якими часто користувалися пацієнти.

В результаті вчені дійшли висновку, що незважаючи на високу концентрацію вірусу на поверхнях, результати не доводять, що зараження може статися при контакті з цими поверхнями.

Автори підкреслюють, що наразі немає чітких даних про те, яка доза вірусу призводить до зараження людини віспою мавп. Однак передбачається, що для запуску інфекції потрібна значно вища доза, ніж, наприклад, для вірусу натуральної віспи.

Проте, за словами вчених, профілактика поширення вірусу від пацієнтів з симптомами повинна бути індивідуально адаптована.

Грунтуючись на своїх висновках, автори роблять висновок, що регулярна дезінфекція місць частого контакту може знизити інфекційний вірус на поверхнях, а разом з ним і ризик передачі.