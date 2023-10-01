Як заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, у МОЗ України мають намір переробити спільно з Міноборони перелік придатних до військової служби.
За словами Ігоря Кузіна, це необхідно для того, щоб з’ясувати певні передумови, коли ухвалюється рішення по людині, яка, наприклад, має клінічно вилікуваний туберкульоз і залишкові зміни після вилікуваного туберкульозу різних локалізацій.
– Коли ми говоримо про відповідне нормування з боку Міноборони, то останні зміни враховували сучасні тенденції медицини, – зазначив головний санітарний лікар.
Приміром, за його словами, уже є розуміння, що ВІЛ-інфекція є абсолютно контрольованим інфекційним захворюванням. Це означає, що людина, яка має доступ до антиретровірусної терапії і може в тилу забезпечувати функцію захисту, допомоги, а так само перебувати в ЗСУ.
Кузін зауважив, що те ж саме стосується клінічно виліковного туберкульозу, коли пацієнт після перенесеного туберкульозу повертається до свого нормального життя.
– Тому такі випадки нещодавнім наказом були віднесені до такої категорії, коли придатність визначається індивідуально, – сказав Кузін.
За словами чиновника МОЗ, по суті такі люди можуть бути в тилу, забезпечувати якусь підтримку, але на передовій вони не можуть бути, тому що там може не бути фізичного доступу до тих чи інших ліків.
– Тому я думаю, що ця дискусія буде продовжуватися, тому що ми так само отримуємо певну кількість запитів, і від Омбудсмена також. І всі ці запити будемо опрацьовувати, – сказав Кузін.