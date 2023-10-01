Як заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, у МОЗ України мають намір переробити спільно з Міноборони перелік придатних до військової служби.

За словами Ігоря Кузіна, це необхідно для того, щоб з’ясувати певні передумови, коли ухвалюється рішення по людині, яка, наприклад, має клінічно вилікуваний туберкульоз і залишкові зміни після вилікуваного туберкульозу різних локалізацій.

– Коли ми говоримо про відповідне нормування з боку Міноборони, то останні зміни враховували сучасні тенденції медицини, – зазначив головний санітарний лікар.

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Приміром, за його словами, уже є розуміння, що ВІЛ-інфекція є абсолютно контрольованим інфекційним захворюванням. Це означає, що людина, яка має доступ до антиретровірусної терапії і може в тилу забезпечувати функцію захисту, допомоги, а так само перебувати в ЗСУ.

Кузін зауважив, що те ж саме стосується клінічно виліковного туберкульозу, коли пацієнт після перенесеного туберкульозу повертається до свого нормального життя.

– Тому такі випадки нещодавнім наказом були віднесені до такої категорії, коли придатність визначається індивідуально, – сказав Кузін.

За словами чиновника МОЗ, по суті такі люди можуть бути в тилу, забезпечувати якусь підтримку, але на передовій вони не можуть бути, тому що там може не бути фізичного доступу до тих чи інших ліків.