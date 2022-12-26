Фахівці Міністерства охорони здоров’я України дали офіційне роз’яснення з приводу ризиків зробити щеплення вакциною, яка зіпсувалася в період знеструмлення.

– Останнім часом пацієнти занепокоєні збереженням якості вакцин в амбулаторіях або пунктах щеплення в умовах відключення електроенергії, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці переживання в більшості своїй стосуються питання, чи можуть їм ввести вакцину, яку зберігали з порушенням холодового ланцюга.

Зараз дивляться

– Давайте спробуємо спочатку відповісти коротко: ні. Виникнення таких ситуацій неможливо. Медична система розпочала підготовку до можливих відключень світла заздалегідь, – констатує МОЗ.

Повідомляється, що регіональні склади зберігання вакцин і більшість центрів первинної медико-санітарної допомоги обладнані генераторами.

Крім того, всі заклади охорони здоров’я, які займаються вакцинацією, мають чіткий алгоритм дій на випадок знеструмлення, а медики пройшли додаткове навчання і знають, що робити.

Повідомляється, що заклади первинної медико-санітарної допомоги, що надають послуги з вакцинації, можуть зберігати вакцини для рутинних щеплень і проти Covid-19 від одного тижня до одного місяця. Навіть попри періодичне знеструмлення через терористичні дії Російської Федерації, резюмують у відомстві.