Фахівці Міністерства внутрішніх справ України на своєму Telegram-каналі розповіли, як варто діяти, якщо стався обвал будівлі від вибуху.
– Під час вибуху в будівлі необхідно намагатися зберігати спокій і дотримуватися важливих інструкцій, які допоможуть зберегти життя, – йдеться в повідомленні.
Якщо є можливість покинути будівлю, важливо не користуватися ліфтом. За можливості попередьте інших про небезпеку обвалення. Зберігайте спокій і не створюйте тисняву під час спуску. Від будинку важливо відійти якнайдалі.
Якщо немає можливості покинути будівлю, тримайтеся подалі від вікон і балкона. За можливості перекрийте воду, газ і знеструмте приміщення. Розмістіться в кутку, біля дверного отвору, між балками, каркасами або під столом.
Якщо ви опинилися під завалами, кличте на допомогу, намагайтеся вивільнити руки і ноги. За можливості – зателефонуйте 101. Також можете самостійно спробувати розібрати завал, проте не чіпайте те, на чому все тримається. Якщо є можливість, стукайте по трубах або батареях.
Фото: Киев Life