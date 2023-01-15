Фахівці Міністерства внутрішніх справ України на своєму Telegram-каналі розповіли, як варто діяти, якщо стався обвал будівлі від вибуху.

– Під час вибуху в будівлі необхідно намагатися зберігати спокій і дотримуватися важливих інструкцій, які допоможуть зберегти життя, – йдеться в повідомленні.

Якщо є можливість покинути будівлю, важливо не користуватися ліфтом. За можливості попередьте інших про небезпеку обвалення. Зберігайте спокій і не створюйте тисняву під час спуску. Від будинку важливо відійти якнайдалі.

Якщо немає можливості покинути будівлю, тримайтеся подалі від вікон і балкона. За можливості перекрийте воду, газ і знеструмте приміщення. Розмістіться в кутку, біля дверного отвору, між балками, каркасами або під столом.

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Якщо ви опинилися під завалами, кличте на допомогу, намагайтеся вивільнити руки і ноги. За можливості – зателефонуйте 101. Також можете самостійно спробувати розібрати завал, проте не чіпайте те, на чому все тримається. Якщо є можливість, стукайте по трубах або батареях.

Фото: Киев Life