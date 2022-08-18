Фахівці Міністерства охорони здоров’я України дали роз’яснення з приводу можливості продовжити лікування туберкульозу в разі переїзду в інший регіон.

– Якщо ви були змушені через бойові дії (або з іншої причини) переїхати в інший регіон і втратили можливість відвідувати свій медичний заклад, лікування проти туберкульозу можна продовжити в іншій лікарні, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Відзначається, що дуже важливо не переривати курс, оскільки постійний і безперервний прийом медикаментів під лікарським наглядом є запорукою ефективного лікування.

Зараз дивляться

Для того, щоб продовжити лікування в новому місці, необхідно знайти найближчий медзаклад, що має відповідний договір з НСЗУ.

Отримати цю інформацію можна в контакт-центрі за номером 16-77. Після цього слід зателефонувати в медустанову, щоб уточнити графік роботи і записатися на прийом.

Крім того, на сайті Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) також можна знайти контакти найближчого фтизіопульмонологічного центру з адресою, посиланням на сайт/соцмережі, де є весь масив інформації, який може знадобитися для довідок або консультацій.

Нагадуємо, що під час лікування пацієнти мають право отримувати необхідні лабораторні та інструментальні дослідження, медикаментозне забезпечення, знеболення, виявлення та лікування супутніх захворювань, харчування в стаціонарі тощо.

Крім того, пацієнти, які не виділяють мікобактерії туберкульозу, можуть спостерігатися і перебувати під контролем лікаря первинної допомоги амбулаторно за місцем знаходження.