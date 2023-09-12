Науковці з Таїланду під час дослідження з’ясували, що куркума може бути настільки ж ефективною при розладі шлунка, як і ліки омепразол.

Омепразол – це інгібітор протонної помпи (ІПП), який використовується для лікування диспепсії (розладу травлення). За словами вчених, тривале використання ІПП пов’язане з підвищеним ризиком переломів, дефіцитом мікроелементів і підвищеним ризиком інфекцій.

Водночас куркума містить натуральну активну сполуку під назвою куркумін, яка, як вважається, має протизапальні та протимікробні властивості.

Зараз дивляться

У Південно-Східній Азії її здавна використовували як лікарський засіб, зокрема для лікування розладів шлунка. Однак досі не було зрозуміло, наскільки вона ефективна порівняно зі звичайними ліками.

У подвійному сліпому плацебо-контрольованому клінічному дослідженні дослідники вивчили 206 пацієнтів віком від 18 до 70 років із рецидивуючим розладом шлунка.

Їх набрали з лікарень Таїланду в період із 2019 до 2021 року і випадковим чином розподілили в одну з трьох груп лікування на 28 днів.

Першій групі давали дві великі капсули куркуміну по 250 мг 4 рази на день і одну маленьку капсулу-пустушку. Другій – одну маленьку капсулу омепразолу по 20 мг на день і дві великі капсули-пустушки 4 рази на день. У третій групі учасники отримували куркуму плюс омепразол.

Дослідники виявили, що пероральний куркумін безпечний і добре переноситься, і що у пацієнтів у всіх трьох групах спостерігалося однакове поліпшення симптомів.

Вчені визнали невеликий розмір дослідження, але зазначили, що отримані результати можуть виправдати застосування куркуміну в клінічній практиці.