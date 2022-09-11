Бойовий ротний медик з позивним “Томат” з підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ “Азов” в інтерв’ю одному з українських ЗМІ розповів, зокрема, про те, чому такий важливий якісний турнікет на полі бою і чому джгут Есмарха — це вірна загибель.

– У тактичній медицині застосовується поділ території на три зони: перша – це зона “під вогнем”, там ти нічого не робиш, тільки накладаєш турнікет. Далі йде зона тактичних умов, де медик вже може працювати, – пояснює Томат.

За його словами, в зоні тактичних умов медик все перевіряє, розрізає одяг, навіть якщо зовні все виглядає нормально.

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Були випадки, каже Томат, коли не помітили поранення ноги в черевику, чоловік втратив свідомість і просто стік кров’ю.

Потім пораненого передають на casevac. Це машина, яка знаходиться в безпосередній близькості від бойових дій. На ній пораненого відвозять на medevac – це вже обладнання машина, яка знаходиться кілометрів за п’ять від фронту і яка повезе пораненого в госпіталь.

Ця машина обладнана киснем, крапельницями, апаратом ШВЛ та іншим обладнанням. Casevac – це таке таксі від зони бойових дій до medevac, а medevac – це швидка, яка везе в госпіталь.

Що ж стосується росіян, то, за словами бойового медика, у них з цим все максимально погано.

– Скільки ми бачили полонених, убитих, у них навіть аптечок немає. Не кажучи вже про якісні турнікети, які працюють на 100%, як у нас, – пояснює Томат.

Він згадує, що ще в 2014 році наші воїни вішали собі на приклад “червоні турнікети” – джгути Есмарха. Це означало: якщо повісив на приклад, вважай себе вбив.

Джут Есмарха, за словами Томата, це гума, яка тягнеться, тріскається через спеку. Такий турнікет просто вбиває людину.

– З досвіду знаю, що краще мати два нормальних турнікети, ніж шість неякісних, тому що ти можеш його надіти, він лопне, а накласти наступний вже не зможеш, не буде сил, – каже медик.

За його словами, найкращим у світі вважається турнікет САТ, який один раз надів і все. Компанія-виробник забороняє використовувати його вдруге.

Не можна економити на медицині, все повинно бути дуже якісним, а це все дорого коштує. З цим є проблеми. Той же турнікет САТ коштує десь 800 гривень і дістати його вкрай проблематично, каже Томат.