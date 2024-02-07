У липні та серпні в Нью-Йорку, Коннектикуті та Північній Кароліні спостерігалася низка важких інфекцій, викликаних смертоносною бактерією Vibrio vulnificus.

Про це йдеться у звіті центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC).

Звіт мав красномовну назву – Важкі інфекції Vibrio vulnificus під час хвиль спеки у трьох східних штатах США у липні-серпі 2023 року.

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Згідно з цим звітом, зростання кількості смертоносних інфекцій, викликаних бактеріями, що поїдають м’ясо, побило всі рекорди.

Що ж це за бактерія – Vibrio vulnificus

Цей вид живе в прибережних водах солоних водойм. Якщо ця бактерія потрапляє у відкриту рану, вона може викликати небезпечну інфекцію, так званий некротичний фасціїт, який призводить до швидкого руйнування навколишніх тканин.

Якщо бактерії потрапляють всередину через уживання недостатньо оброблених або сирих морепродуктів, зокрема устриць, це може призвести до смертельної шлунково-кишкової інфекції.

Симптомами зазвичай є лихоманка, блювота та водяниста діарея. Зараження може викликати сепсис і подальший септичний шок, що загрожує життю.

Активність бактерій збільшує спека

У звіті описано 11 випадків вібріозу. Двоє постраждалих були з Нью-Йорка, двоє – з Коннектикуту і семеро – з Північної Кароліни. Вік захворілих варіювався від 37 до 84 років.

Померли п’ятеро пацієнтів. Один дивом вижив після септичного шоку.

Поєднувало всі випадки зараження те, що вони трапилися під час рекордно високої спеки у США.

Шестеро людей могли заразитися, купаючись у прибережних водах Атлантичного океану. Ще два випадки пов’язані з обробкою морепродуктів або приготуванням їжі з них.

У звіті зазначається, що з підвищенням температури прибережних вод очікується, що смертоносні інфекції, викликані м’ясоїдною бактерією Vibrio vulnificus, стануть більш поширеними.

Щоб запобігти зараженню, фахівці радять не купатися в прогрітих прибережних водах, особливо якщо на тілі є рани чи подряпини. А також відмовитися від сирих морепродуктів, зокрема устриць.

Вживати їх лише ретельно провареними.

Джерело: Science Times