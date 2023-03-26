Медики Запоріжжя почали використовувати новітнє телемедичне обладнання, що дозволяє пацієнтам з ушкодженнями мозку швидше повернутися до нормального життя. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Rehabilitation Gaming System – це новий реабілітаційний підхід, який пропонує індивідуальні та науково обґрунтовані тренінги для реабілітації когнітивних і моторних дефіцитів, – йдеться в повідомленні.

Платформа допомагає пацієнтам з такими захворюваннями, як дитячий церебральний параліч, хвороба Альцгеймера, атаксія, розсіяний склероз, хвороба Паркінсона, травма спинного мозку, черепно-мозкова травма, інсульт, а також пацієнтам, які отримали різні травми, контузії внаслідок поранень і вибухів під час бойових дій.

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– Фахівець синхронізує телефон пацієнта зі своїм гаджетом, створює йому акаунт і вибирає заняття з його проблематики. Терапія починається вже на етапі формулювання завдання, – розповідає ерготерапевт лікарні Святого Миколая Ганна Згуральська.

За словами фахівця, можна підключати не тільки когніцію, а й руки, якщо вони слабкі після травми або інсульту.

Наприклад, пацієнт віртуально “бере” яблуко і перекладає його в кошик. При цьому він робить багато усвідомлених рухів, в які залучені мозок і руки.

Лікар може відстежувати всі процеси і коригувати завдання, а також призначати не тільки вправи з мобільного додатку, але і прикладні, без використання мобільних гаджетів.

– Дуже показовими є результати пацієнтів, які після роботи з програмою вдома повернуться через 2-3 місяці на черговий курс реабілітації, – зазначає Ганна.

За статистикою, щороку стається понад 100 тис. інсультів, і більше третини з них — у людей працездатного віку.