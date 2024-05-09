Учені з Південно-Західного університету в Китаї проаналізували дані 2600 підлітків і виявили, що постійні скиглії насправді були найщасливішими.

Але це діяло лише за однієї умови – коли своє невдоволення життям вони виплескували на близьку людину, друга чи подругу.

Для чого потрібні друзі

Таким чином, перевантаження проблемами і озлобленість підлітки неначе скидають на іншого.

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Парадоксально, але це не шкодить стосункам, а створює тісніші зв’язки з друзями. І сприяє більшій задоволеності життям, вважають учені.

– Спільне обговорення особистих проблем і негативних емоцій під час пошуку соціальної підтримки корисне, особливо для дівчат, – каже автор дослідження лікар Сюемей Лі.

За його словами, шкідливо наодинці зосереджуватися на негативних почуттях. Поділившись ними, підлітки пом’якшують негативні емоції.

Те саме дослідження показало, що молодь, в усякому випадку китайська, найчастіше обговорює між собою невдоволення погодою, навчанням, та стосунками з протилежною статтю.