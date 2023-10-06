Китайські вчені, провівши низку досліджень, виявили нові властивості чаю. Вони довели, що цей напій позитивно впливає на когнітивні здібності людини. А конкретно – на конвергентне мислення, яке включається, коли потрібно швидко розв’язати складне завдання, застосувавши чіткий алгоритм дій.

В експерименті взяли участь понад 100 добровольців, яким запропонували вирішення певних задач, приміром, розв’язання головоломок.

Перед тестуванням учасникам давали випити. Одним – склянку чаю, іншим – склянку води.

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Для розв’язання пропонувалися завдання різного ступеня складності.

Виявилося, що із найскладнішими рівнями головоломок краще справлялися любителі чаю, аніж ті, хто пив просту воду. При цьому, коли завдання мали низький рівень складності, обидві групи вправлялися майже однаково.

Учені помітили ще один цікавий нюанс – учасники “чайної групи” виконували складні завдання з ентузіазмом, в той час, як інші – без особливого завзяття.

– Чай також допомагав людям менше втомлюватись, коли вони працювали над важливим завданням, – наголосила Лей Ванг, психологиня Пекинського університету.

Тож тепер зрозуміло, чому, так звані, мозкові штурми при вирішенні складних завдань проходять у деяких компаніях за чаюванням.

Джерело: Food Quality and Preference