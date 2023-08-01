Команда вчених Джорджтаунського університету під час дослідження виявила, що вживання чайного гриба допомагає знизити рівень цукру в крові.

– Наскільки нам відомо, це перше клінічне дослідження, що вивчає вплив чайного гриба на людей з діабетом, – зазначив автор Ден Меренштейн.

Під час експерименту вимірювався рівень цукру в крові у 12 пацієнтів з діабетом II типу, які приймали напій протягом місяця. Потім їхні показники порівняли з результатами вживання аналогічного за смаком плацебо в наступний чотиритижневий період.

Учасникам давали близько 250 мл того й іншого напою на день.

Результати показали, що рівень глюкози в крові знизився зі 164 до 116 мг на децилітр протягом чотирьох тижнів при вживанні чайного гриба.

Вчені сподіваються провести більш масштабне дослідження, щоб дати більш точну відповідь на питання про ефективність чайного гриба в зниженні рівня глюкози в крові і, отже, в профілактиці або лікуванні діабету II типу.