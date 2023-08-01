Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Актуально

Учені виявили, що чайний гриб знижує рівень цукру в крові

1 Серпня 2023, 13:36
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
чайний гриб
Джерело: Unsplash

Команда вчених Джорджтаунського університету під час дослідження виявила, що вживання чайного гриба допомагає знизити рівень цукру в крові.

– Наскільки нам відомо, це перше клінічне дослідження, що вивчає вплив чайного гриба на людей з діабетом, – зазначив автор Ден Меренштейн.

Під час експерименту вимірювався рівень цукру в крові у 12 пацієнтів з діабетом II типу, які приймали напій протягом місяця. Потім їхні показники порівняли з результатами вживання аналогічного за смаком плацебо в наступний чотиритижневий період.

Читайте також:
шоколадДієтолог пояснила, чому шоколад подовжує життя і знижує ризики діабету та інсульту

Учасникам давали близько 250 мл того й іншого напою на день.

Результати показали, що рівень глюкози в крові знизився зі 164 до 116 мг на децилітр протягом чотирьох тижнів при вживанні чайного гриба.

Вчені сподіваються провести більш масштабне дослідження, щоб дати більш точну відповідь на питання про ефективність чайного гриба в зниженні рівня глюкози в крові і, отже, в профілактиці або лікуванні діабету II типу.

Джерело
The Sun
Теги
Діабет Наукові дослідження
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь