Команда вчених Університету Упсали під час невеликого дослідження з’ясувала, що навіть невеликі порції їжі, багатої на жири і цукор, приміром, фастфуду, роблять сон більш поверхневим і менш відновлювальним.

В експерименті брали участь 15 дорослих здорових чоловіків, які перший тиждень харчувалися фастфудом, а другий – здоровою їжею, багатою на овочі та цільнозернові продукти. При цьому обидві дієти були однаковими за калорійністю.

Учасники вели щоденник, де записували, коли лягали спати, як довго спали, яким був їхній сон, наскільки відпочили та почувалися.

Водночас чоловіки пройшли обстеження за допомогою полісомнографії, що реєструє мозкову активність, насиченість крові киснем, ритми серцебиття та дихання.

З’ясувалося, що тривалість сну не залежала від дієти: за обох способів харчування учасники спали в середньому по 7 годин і 45 хвилин. Так само не відрізнялися і час засинання та зміни фаз сну.

Однак на дієті з фастфудом в учасників під час сну помітили зменшення частки дельта-ритму активності мозку зі збільшенням бета- і тета-ритму. Це вказує на більш поверхневий і менш відновлювальний сон.

За словами вчених, необхідні наступні дослідження, щоб перевірити зв’язок дієти і мозкової активності уві сні.

Джерело: nauka.ua