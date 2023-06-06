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Учені з’ясували, люди з яким характером найрозумніші

6 Червня 2023, 11:12
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
психолог, мозок
Джерело: Depositphotos

Команда вчених Університету Міннесоти провела колосальний мета-аналіз понад 1 300 досліджень за минулі 100 років, метою яких було з’ясувати, як характер людини впливає на її когнітивні здібності.

Підсумки цього унікального дослідження були представлені в журналі Національної академії США.

Експерти трактують когнітивні здібності як нашу можливість мислити (зокрема, й образно-абстрактно), сприймати інформацію, аналізувати її, робити висновки тощо. Цю теорію обґрунтував швейцарський психолог Жан Піаже.

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Після того як учені опрацювали дані 2 млн осіб із 50 країн, з’ясувалося, що на когнітивні здібності впливають 79 якостей характеру. Наприклад, таких як ввічливість, тривожність, скромність, запальність тощо.

Загалом до мета-аналізу включили 97 когнітивних здібностей, серед яких швидкість читання, пам’ять, логіка вчинків тощо.

Головні висновки, які зробили вчені, сформульовані приблизно так:

  • люди, які відкриті до нової інформації та досвіду, мають кращі когнітивні здібності, ніж ті, хто не сприймає змін;
  • запальні, депресивні, підозрілі складніше засвоюють знання і мають проблеми з логікою;
  • активні та енергійні люди мають високий рівень пам’яті та здатність правильно обробляти інформацію;
  • співчутливі люди мають вищі показники з вербальних і кількісних навичок пізнання;
  • інтроверти загалом трохи програють за здібностями екстравертам, які здебільшого мають хорошу пам’ять і здатні якісніше обробляти інформацію.

Крім цього, як це не парадоксально, але одним із найсильніших показників впливу на розумовий розвиток стала працьовитість.

Джерело: PNAS

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