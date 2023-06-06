Команда вчених Університету Міннесоти провела колосальний мета-аналіз понад 1 300 досліджень за минулі 100 років, метою яких було з’ясувати, як характер людини впливає на її когнітивні здібності.
Підсумки цього унікального дослідження були представлені в журналі Національної академії США.
Експерти трактують когнітивні здібності як нашу можливість мислити (зокрема, й образно-абстрактно), сприймати інформацію, аналізувати її, робити висновки тощо. Цю теорію обґрунтував швейцарський психолог Жан Піаже.
Після того як учені опрацювали дані 2 млн осіб із 50 країн, з’ясувалося, що на когнітивні здібності впливають 79 якостей характеру. Наприклад, таких як ввічливість, тривожність, скромність, запальність тощо.
Загалом до мета-аналізу включили 97 когнітивних здібностей, серед яких швидкість читання, пам’ять, логіка вчинків тощо.
Головні висновки, які зробили вчені, сформульовані приблизно так:
- люди, які відкриті до нової інформації та досвіду, мають кращі когнітивні здібності, ніж ті, хто не сприймає змін;
- запальні, депресивні, підозрілі складніше засвоюють знання і мають проблеми з логікою;
- активні та енергійні люди мають високий рівень пам’яті та здатність правильно обробляти інформацію;
- співчутливі люди мають вищі показники з вербальних і кількісних навичок пізнання;
- інтроверти загалом трохи програють за здібностями екстравертам, які здебільшого мають хорошу пам’ять і здатні якісніше обробляти інформацію.
Крім цього, як це не парадоксально, але одним із найсильніших показників впливу на розумовий розвиток стала працьовитість.
Джерело: PNAS