Команда вчених Гетеборзького університету під час дослідження з’ясувала, що літні люди можуть мати захворювання очей, яке призводить до сліпоти, але не підозрюють про це. Половина з тих, у кого діагностовано глаукому, не знали про неї.

– Глаукома віщує погані новини для нашого зору, оскільки вона може спричинити сліпоту через ушкодження нерва в задній частині ока, що називається зоровим нервом, – кажуть учені.

Під час свого експерименту вони попросили у 1 203 учасників відповісти на запитання про здоров’я їхніх очей і наявність глаукоми в їхній родині.

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Результати показали, що майже 5% учасників мали глаукому і половина не знали, що вона у них є.

– Таким чином, половині тих, у кого виявилася глаукома, було поставлено діагноз, тому що вони брали участь в експерименті, – зазначила дослідниця Лена Гавстам Йоганссон.

За словами вчених, захворювання очей часто не має жодних попереджувальних знаків. На ранніх стадіях здорове око може компенсувати втрату зору, внаслідок чого багато людей вважають, що їхній зір залишається таким самим хорошим, як і раніше.

Дослідницька група пояснила, що їхні результати підтверджують: глаукома часто спочатку не призводить до втрати гостроти зору, що ускладнює виявлення захворювання.

За словами провідних експертів, симптоми можуть включати в себе помутніння зору або появу райдужних кіл навколо яскравих джерел світла.

Дослідники пояснили, що вкрай важливо виявити глаукому на ранній стадії, щоб можна було почати лікування очними краплями, які знижують внутрішньоочний тиск і сповільнюють пошкодження зорового нерва.

Джерело: Express