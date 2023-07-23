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Учені з’ясували, що мільйони людей живуть із невиявленим переломом хребта

23 Липня 2023, 11:30
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Pexels

Як розповіли експерти популярного британського онлайн-видання, мільйони людей живуть із невиявленим переломом хребта та кістками настільки крихкими, що їх може зламати звичайний кашель.

За словами вчених, найчастіше від перелому хребта, пов’язаного з остеопорозом, страждають жінки. Причому в кожного десятого пацієнта, старшого за 50 років, і в кожного п’ятого, віком за 70, ці стани здебільшого не діагностують.

– 70% випадків помилково сприймають за розтягнення спини або відмахуються від них, списуючи на старість, а медики не виявляють їх і не лікують, – кажуть експерти.

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Однак, якщо остеопороз вчасно не виявити, він призведе до переломів, інвалідності та навіть до смерті.

Підраховано, що переломи шийки стегна обходяться Службі здоров’я Великої Британії у 2 млрд фунтів стерлінгів і займають понад мільйон лікарняних ліжок на рік. До 25% пацієнтів з переломом шийки стегна помирають протягом року.

– Хороша новина полягає в тому, що подальшим переломам хребта можна запобігти за допомогою скринінгу. Доступна низка ліків, які дуже ефективні для зниження ризику подальшого перелому на 50-80%, – кажуть медики.

За даними ВООЗ, зламані кістки є четвертою за значущістю причиною смерті та інвалідності та другою основною причиною госпіталізації у відділення невідкладної допомоги.

Джерело: Express

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