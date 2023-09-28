Дослідження вчених із Кембриджа, у якому взяли участь понад 900 жінок, не виявило жодних доказів того, що споживання кофеїну вище за середній рівень під час вагітності пов’язане з передчасними пологами або меншою вагою дітей.

Зазначається, що Національна служба охорони здоров’я рекомендує вагітним жінкам випивати не більше ніж 200 мг кофеїну на день, що еквівалентно двом чашкам розчинної кави або чаю.

Однак у цьому ж у дослідженні було підраховано, що у жінок, які курили під час вагітності, ймовірність передчасних пологів була майже втричі вищою, ніж у тих, хто не палить, що більш ніж удвічі перевищує попередню оцінку.

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Було також виявлено, що діти, народжені від матерів, які палять, вчетверо частіше виявляються меншими для свого гестаційного віку, що наражає їх на ризик серйозних ускладнень, включно з утрудненим диханням та інфекціями.

Зазначається, що попередні дослідження, які вивчали зв’язок між курінням, кофеїном і несприятливими наслідками вагітності здебільшого покладалися на дані, які повідомляли самі пацієнти, що не завжди є надійним джерелом інформації.

Як заявив завідувач кафедри акушерства та гінекології Кембриджського університету, професор Гордон Сміт, отримані результати не означають, що вагітним жінкам слід почати пити багато еспресо.

Дослідження свідчать, що дуже високе споживання кофеїну, особливо кави, пов’язане з вищим ризиком викидня і мертвонародження. Однак, як зазначили вчені Кембриджу, вони не вивчали жінок, які споживали надзвичайно багато кофеїну.

Отже, за їхніми словами, вони не стали інтерпретувати отримані результати як такі, що вказують на необхідність зміни поточних офіційних рекомендацій щодо споживання кофеїну.