Команда вчених Норвезького університету науки і технологій під час дослідження з’ясувала, що під час письма від руки моделі взаємодії мозку набагато складніші, ніж під час набору тексту на клавіатурі.

– Відомо, що такий зв’язок мозку має вирішальне значення для формування пам’яті та кодування нової інформації, а отже, корисний для навчання, – зазначила авторка дослідження професорка Одрі ван дер Меєр.

Як проходило дослідження

Повідомляється, що дослідники зібрали дані ЕЕГ у 36 студентів університету, яким неодноразово пропонувалося написати або надрукувати слово, що з’явилося на екрані. Під час письма вони використовували цифрову ручку і писали курсивом прямо на сенсорному екрані. Під час набору тексту вони натискали клавіші на клавіатурі одним пальцем.

Зараз дивляться

У цьому випадку йдеться про ЕЕГ високої щільності, які вимірювали електричну активність мозку за допомогою 256 невеликих датчиків, вшитих у сітку і розміщених над головою.

З’ясувалося, що взаємодія різних ділянок мозку збільшувалася, коли учасники писали від руки, але не коли друкували.

Рух на пам’ять

Зазначається, що, хоча учасники використовували цифрові ручки для письма від руки, результати будуть такими самими, як і під час використання справжньої ручки та паперу.

Науковці зазначили, що саме рух пальців, який виконується під час формування літер, сприяє зв’язкам мозку. Навпаки, простий рух, що полягає в багаторазовому ударі по клавіші тим самим пальцем, менше стимулює мозок.

– Це також пояснює, чому дітям, які навчилися писати і читати на планшеті, може бути важко розрізняти літери, які є дзеркальним відображенням одна одної, наприклад, b і d. Вони буквально не відчули своїм тілом, як це – писати ці літери, – сказала ван дер Меєр.

Баланс ручки і клавіатури

Учені стверджують, що отримані результати демонструють необхідність дати учням можливість користуватися ручками, а не змушувати їх друкувати під час уроку.

За словами ван дер Меєр, є деякі свідчення того, що студенти краще вчаться і краще запам’ятовують, роблячи рукописні конспекти лекцій, тоді як використання комп’ютера з клавіатурою може бути більш практичним під час написання довгого тексту або есе.