Команда канадських учених із Дослідницького центру Університету Лаваля в Квебеку під час дослідження з’ясувала, що робота, яка не приносить морального задоволення, може завдати серйозної шкоди здоров’ю серця чоловіка.

Екперимент, у якому взяли участь майже 6 500 службовців, показав, що чоловіки, які зазвичай відчували стрес на роботі, мали вдвічі більший ризик розвитку серцево-судинних захворювань, ніж їхні однолітки, які були більш задоволені своїм місцем служби.

У деяких випадках цей стрес набував форми напруги, коли працівники відчували тиск керівництва, пов’язаний із необхідністю виконувати свої обов’язки.

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В інших випадках центральною проблемою був дисбаланс зусиль і винагороди, коли співробітники відчувають, що їхня старанність не приносить адекватного прибутку – чи то оплата, чи то просування по службі, чи то визнання, чи то почуття задоволення.

Чоловіки, які повідомляли про будь-який вид стресу на роботі, мали приблизно на 50% більше шансів захворіти на ішемічну хворобу серця впродовж наступних 18 років порівняно з чоловіками, які були щасливішими на своєму робочому місці.

Були й чоловіки, які згадали обидва типи стресу на роботі: у них ризик серцевих захворювань був удвічі вищим.

Цікаво, що, за словами вчених, серед жінок такого ефекту не спостерігалося, що може ускладнити встановлення чіткого зв’язку між стресом на роботі та хворобами серця у жінок.

Дослідники заявили, що отримані результати не доводять, що стрес на роботі завдає шкоди чоловічим серцям або що він не шкодить жінкам.

Але існує безліч причин, через які стрес на роботі, де дорослі проводять так багато часу, може сприяти розвитку серцево-судинних захворювань.