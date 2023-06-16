Команда американських учених із Медичної школи Джона Гопкінса під час дослідження з’ясувала, що темний шоколад містить сполуку епікатехін, яка допомагає захистити нервові клітини від ушкоджень.

У рамках наукового експерименту дослідники дали групі піддослідних мишей разову дозу епікатехіну, сполуки, яка є в темному шоколаді.

Через 90 хвилин вони викликали у них ішемічний інсульт (інсульт, викликаний тромбом), перекривши приплив крові до мозку.

З’ясувалося, що гризуни, які превентивно приймали епікатехін, потерпали від значно меншого пошкодження головного мозку, ніж ті, яким не давали цю сполуку.

За словами керівника дослідження Сільвена Доре, навіть невеликої кількості епікатехіну може бути достатньо для досягнення потрібного ефекту.

Але вчений наголосив, що не всі сорти темного шоколаду приготовлені однаково: в одних міститься більше біоактивного епікатехіну, ніж в інших.

Доре пояснив, що оскільки епікатехін надзвичайно чутливий до змін температури і світла, його виробники мають бути впевнені, що не зіпсують продукт.

Лише кілька видів шоколаду містять активний інгредієнт. Тому одного того, що на обгортці написано “темний шоколад”, недостатньо, резюмував учений.

Джерело: SageJournals