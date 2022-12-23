Експерти популярного медичного онлайн-ресурсу Бережи себе розповіли всю правду про аскорбінову кислоту, на яку багато хто сподівається як на ефективну профілактику застуди.

– Вітамін C не допоможе не заразитися, але може полегшити перебіг хвороби і підтримати організм. Вітамін C – чудовий антиоксидант. Також він потрібен для нормального формування кровоносних судин, хрящів, м’язів, колагену в кістках, – зазначають медики

За їхніми словами, МОЗ рекомендує добову норму вітаміну С для дорослих в обсязі 70-100 мг.

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– Варто розуміти, що вітаміном С не лікують, а ось вживання препарату в неконтрольованій кількості може тільки нашкодити, – наполягають фахівці.

І нагадують, що в 70-х роках минулого століття навіть у науковому середовищі панувала думка, що вітамін С — панацея від усіх хвороб: від раку до аутизму.

Однак з’ясувалося, що великі дози вітаміну можуть викликати утворення каменів у нирках. А серед побічних ефектів регулярного споживання виділяють біль у животі, серці і проблеми зі сном.

Ба більше, за словами медиків, вітамін С може входити в реакцію з іншими ліками, які приймає людина. Наприклад, з противірусними, гормональними препаратами та антикоагулянтами. Тому змінювати дозування вітаміну слід тільки після консультації в лікарем.

Важливо! Добову норму вітаміну С можна спокійно отримати з продуктів. Наприклад, його багато в цитрусових, солодких перцях, помідорах і броколі.

Джерело: Бережи себе