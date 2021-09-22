Незважаючи на те, що в цілому США демонструє оптимістичну статистку – майже 55% населення щеплено двома дозами, в останні дні смертність від Covid-19 в країні досягла історичного максимуму. За добу там помирають в середньому по 2 тис. осіб. Аналіз даних показує, що країна знаходиться на черговому піку по захворюваності. І це – незважаючи на те, що Штати мають свої висококласні вакцини.

Дійсно, свого часу США стартували рекордними темпами вакцинації, проте останнім часом швидкість імунізації помітно знизилася. У підсумку на сьогодні кожен четвертий житель країни (в середньому це республіканець без вищої освіти) залишається нещепленим.

Звідси і трагічна закономірність: смертність від Covid-19 в десяти штатах з найменшим темпом вакцинації за останній тиждень в середньому в чотири рази перевищила аналогічний показник в десяти штатах, лідируючих в проведенні вакцинації.

А тим часом в Україні

На жаль, на відміну від Америки, ми поки не можемо похвалитися переконливою статистикою вакцинації населення. Двома дозами вакцин проти коронавірусної інфекції в Україні щеплено трохи більше 5 млн. українців. Хоча нестачі у вакцині на сьогоднішній день в країні однозначно немає. Як і не буде дефіциту щеплень до кінця 2021 року. У всякому разі в цьому нас запевняє Міністерство охорони здоров’я.

У підсумку, маємо те, що маємо. А саме – вкрай низькі темпи вакцинації призвели до безпрецедентно високого зростання захворюваності та смертності. Досить сказати, що за інформацією медиків інфекційного відділення Олександрівської міської клінічної лікарні Києва, з 30 осіб, що надійшли сюди протягом доби вчора, 21 вересня, з діагнозом Covid-19, жоден не був вакцинований хоча б однією дозою.

Що ж стосується, ситуації з імунізацією і захворюваністю в регіонах, взаємозв’язок тут прямопропорційний. Там, де більше щеплених жителів, там менший показник зараження-19.

Відносно низьку добову захворюваність станом на 22 вересня 2021 року демонструють Вінницька область, де на 100 хворих припадає 1 785 осіб, які отримали дві дози Covid-вакцини, Кіровоградська – 45 хворих на 992 щеплених, Чернігівська – 33 та 943 відповідно, Закарпатська – 49 нових випадків на 951 імунізацію.

Трохи гірше виглядає пропорція хворих і вакцинованих протягом доби на Волині – 137 на 731, в Житомирській області – 179 інфікованих на 1 532 щеплених, в Київському регіоні – 219 нових випадків на 2 467 осіб, що отримали дводозову імунізацію.

Решта України наполегливо демонструє позицію: помремо, але не вколемося. Про що красномовно свідчать низькі темпи вакцинації на тлі обвальної статистики захворюваності та смертності від коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні було зафіксовано 6 754 нових випадки захворюваності на Covid-19, 2 175 осіб були госпіталізовані, 105 померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.