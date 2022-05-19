Понад 250 тис. українців виїхали до Чехії, тікаючи від війни. Країна надала їм тимчасовий прихисток і готова приймати громадян України, які вимушено залишили свої домівки, стільки часу, скільки буде треба.

Як українцям, які залишилися в Чехії, отримати право на медичну допомогу в цій країні.

Для тих, хто отримав тимчасовий захист

В Чехії працює система загальнообовʼязкового медичного страхування для всіх громадян країни та іноземців.

Державне страхування покриває майже всі медичні випадки, а також частково витрати на ліки.

Оформити страховку можна після отримання тимчасового захисту. Посвідчення страхової компанії потрібно брати на кожен візит лікаря.

Інформація для тих, хто не отримав тимчасовий захист

Українці, які ще не оформили тимчасовий захист, можуть отримати безоплатну медичну допомогу у лікарів-волонтерів. Їхні контакти можна знайти на сайті https://lekariproukrajinu.cz/

Безоплатну невідкладну медичну допомогу нададуть і без страховки в державних лікарнях Чехії.

Перелік та контакти таких закладів за посиланням https://www.mzcr.cz/zakladni-informace-pro-obcany…/.

Як працює медична система Чехії

Точкою входу у медичну систему Чехії є лікарі первинної ланки (аналог нашого терапевта), стоматолог та гінеколог для жінок.

Кожен, хто отримав страховку має зареєструватися у практикуючого лікаря.

Важливо, щоб лікар, у якого ви реєструєтесь, працював з вашою страховою компанією.

Перелік послуг практикуючого лікаря