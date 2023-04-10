Експерти популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіли про феномен такого унікального явища в медицині, як гомеопатія.

– Гомеопатію можна назвати унікальним явищем у медицині. Те, як непрацюючі засоби й надалі користуються шаленою популярністю, неймовірно, – зазначають фахівці.

За їхніми словами, батьком гомеопатичної медицини можна вважати німецького лікаря Самуеля Ганемана.

Одного разу лікар провів експеримент: він взявся приймати хінін і зрозумів, що має всі симптоми малярії, від якої хінін, власне, й лікував. Однак прояви були більш помірними.

Зараз дивляться

Так у нього з’явилася гіпотеза, що якщо в людини є якась хвороба, то їй потрібно дати ліки, які в здорової людини викликали б симптоми цієї хвороби.

Наприклад, якщо у вас нудота, то потрібно лікувати чимось, що викличе нудоту у здорового. Іншими словами, лікувати “подібне подібним”. Однак дозування цих препаратів було мізерним.

Ганеман настільки зменшував концентрацію препарату, що пропорції розчину до діючої речовини дорівнювали 1:100,0 млн.

А ще лікуванню передували ретельні консультації з клієнтом, де лікар розпитував про життя та хворобу. Така мізерна доза однозначно не працюватиме. А ось що спрацювало – це те, що гомеопатія справді зацікавила людей. Самуель Ганеман помер мільйонером.

Ефект плацебо

Незважаючи на те, що здоровий глузд і клінічні дослідження доводять, що гомеопатія не працює, безліч людей продовжує не тільки приймати гомеопатичні засоби, а й стверджувати, що їм вони допомагають.

Але так званий ефект гомеопатичної медицини можна пояснити щонайменше двома чинниками: ефектом плацебо і брехнею.

У 2010 році Комітет науки і технологій Великої Британії опублікував звіт щодо гомеопатичної медицини. Згідно з ним, гомеопатії винесли вирок: працює не краще, ніж плацебо.

А 2017 року Національна служба охорони здоров’я Британії заявила, що більше не фінансуватиме гомеопатичне лікування через відсутність доказів ефективності. Розчин розбавляється настільки, що там навряд чи зберігається хоч якась мінімально ефективна концентрація діючої речовини. По суті це просто вода.

У явищі ефекту плацебо велику роль відіграє не тільки віра і переконання людини, а й також ритуали, що оточують те чи інше лікування – це здатне потужно діяти на свідомість людини.

Історія знає багато випадків, коли гомеопатія виявилася аж ніяк не гомеопатією. Недостатній контроль за якістю таких препаратів несе додаткові ризики для здоров’я людини.

Наприклад, у 2019 році в Управлінні з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів у США (FDA) застерігали батьків від використання гомеопатичного препарату проти болю під час прорізування зубів. Засіб містив беладону в значно вищих концентраціях, ніж було вказано на упаковці.

Гомеопатія – це дуже потужне самонавіювання. Але іноді й лікування “нічим” може зашкодити. А от гомеопати досі беруть за свої послуги чималі гроші. Адже продавати надію завжди вигідно.

Джерело: Бережи себе