У столичному Центрі складного ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки цього тижня прооперовано п’ятьох захисників України, котрі втратили верхні кінцівки.

Ім встановили унікальні остеоінтегративні протези.

За остеоінтегративного протезуванні протез вживлюється просто в кістку. Операції виконував винахідник цього унікального методу – шведський хірург-ортопед Рікард Бранемарк.

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Він прибув до Києва на запрошення українського хірурга-ортопеда Олександра Галузинського. Не лише для того, щоб особисто й безоплатно прооперувати поранених з ампутаціями кінцівок, а ще й допомогти нашим лікарям опанувати інноваційну методику протезування.

Шведський хірург оперував разом із командою наших лікарів. Кожному пацієнту з ампутацією хірурги Рікард Бранемарк та Олександр Галузинський встановили у залишок кістки перехідник, до якого буде приєднуватися зовнішній протез кінцівки.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко особисто подякував шведським медикам за бажання поділитися знаннями та медичними інноваціями.

Сам Рікард Бранемарк говорить про свій другий візит до київських колег щиро і відверто.

– Пане Рікарде, скажіть, чи не боялися ви вдруге їхати до України, наражати себе на небезпеку, адже майже щодня наша країна перебуває під російськими обстрілами?

– Так, перестороги та хвилювання дійсно були, як під час першого приїзду, так і зараз. За мене дуже хвилюється моя родина. У мене вже дорослі діти, а якби вони були ще малі чи неповнолітні, то, напевно, я був би обачнішим. Перед від’їздом я навіть написав про всяк випадок заповіт, але переборов почуття страху. Приїхав до Києва, щоб допомогти українцям, чим можу.

– Чи був у вас досвід лікування воєнних травм і чи відрізняються вони від цивільних поранень?

– Можу констатувати, що військові травми значно складніші, аніж травми, зазнані у цивільному житті. Особливо важкі мінно-вибухові ураження, адже зазвичай тоді значно ушкоджуються як кістки, так і м’які тканини.

Лікування та реабілітація за воєнного поранення також проходить значно складніше та довше через значну площу ураження та складний характер пошкоджень.

Окрім того, процес одужання та загоєння ускладнює важкий психологічний стан військового, котрий пережив ампутацію.

Я ненавиджу всі війни світу, а особливу цю – дуже жорстоку та нещадну, котра вже 19 місяців триває в Україні.

Саме бойові дії та замінювання території, відповідно до статистики, найчастіше призводять до ампутацій.

Ті знання, які я здобув, винаходи, які запропонував, і заснована мною компанія – сьогодні дуже корисні для України.

– У чому полягають переваги остеопротезування перед звичайним протезуванням?

– В остеоінтеграції є кілька переваг, та найбільша полягає в тому, що цей вид протезування дозволяє знизити больові відчуття.

Під час використання звичайних протезів нижніх кінцівок пацієнт змушений постійно терпіти біль – протез натирає шкіру, спричиняє велике навантаження. При остеоінтегративному протезуванні імплантат вживлюється безпосередньо в кістку та зменшує тиск на саму кінцівку, а надто на м’які тканини – м’язи та шкіру.

Людина має більший діапазон рухів, вони не спричиняють болю і страждань.

Знаєте, найкращим подарунком для мене буде нарешті побачити прооперованих мною українських військових, котрі почали ходити та повноцінно рухати руками.

Високу оцінку результатам спільної роботи зі шведським хірургом і винахідником інноваційної методики дав медичний директор Центру складного ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки, хірург ортопед-травматолог Олександр Галузинський.

Він зазначив, що кожен візит професора Бранемарка до України – важлива подія для вітчизняної медицини, особливо під час війни, коли гостро стоїть питання протезування бійців з ампутаціями кінцівок.

Під час першого візиту у травні цього року відбувся первинний етап протезування нижніх кінцівок наших воїнів і розпочався процес загоєння.

– Він тривав чотири місяці та минув добре, потрібно було лише дочекатися заживлення ампутованої кукси, переконатися, що у рані немає інфекції, – розповідає Олександр Галузинський.

Він наголосив, що пацієнти виявилися справжніми бійцями не лише на полі бою, а й під час реабілітації. Були вмотивовані, виконували всі рекомендації лікарів. Тож до другого етапу операції хлопці були добре підготовані.

– Під час нинішнього візиту професора Бранемарка ми провели другий етап остеоінтеграції нижніх кінцівок трьом бійцям, а також вперше у Україні виконали остеоінтегративні втручання на верхніх кінцівках, – говорить Галузинський.

Після операції пацієнти провели у клініці три дні, після чого їх відпустили додому, попередньо навчивши правильно робити перев’язки.

Шви чоловікам знімуть на 14-й день після операції.

Далі будуть тренувати імплантат за спеціальною методикою, щотижня збільшуючи навантаження на 10%.

– Звісно, на початку пацієнтам будуть потрібні милиці, але згодом вони звикнуть до протеза і з кожним тижнем їм буде комфортніше ним користуватися, – запевняє хірург.

Період реабілітації триватиме до шести місяців. За пів року прооперовані бійці зможуть вести активний спосіб життя.

До речі, під час останнього приїзду Бранемарк не лише провів низку операцій, а й навчив українських реабілітологів і протезистів, як треба поступово навантажувати імплантат.

Шведський хірург показав, які вправи треба робити пацієнту, щоб швидше призвичаїтися до унікальних протезів.

Джерело і фото: пресслужба лікаря Галузинського