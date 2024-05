Згідно з даними Геронтологічної дослідницької групи, Йошіко Міва – найстаріша людина японського походження в США.

110-рітня жінка належить до нісеїв – японських американців у другому поколінні, відправлених до таборів для інтернованих під час Другої світової війни.

Вона пережила сумнозвісну іспанку, Велику депресію, Другу світову війну, втрату батьків, братів, сестер і друзів, Covid-19 і все ж таки не втрачає оптимізму.

Oldest living Japanese American, 110, who still gets her hair done weekly, shares tips for long life https://t.co/TxPQAWfoNq via @TODAYshow

— Ганна І. (@anni4ka2022) May 16, 2024