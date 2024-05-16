Згідно з даними Геронтологічної дослідницької групи, Йошіко Міва – найстаріша людина японського походження в США.

Активність розуму і тіла

110-рітня жінка належить до нісеїв – японських американців у другому поколінні, відправлених до таборів для інтернованих під час Другої світової війни.

Вона пережила сумнозвісну іспанку, Велику депресію, Другу світову війну, втрату батьків, братів, сестер і друзів, Covid-19 і все ж таки не втрачає оптимізму.

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Oldest living Japanese American, 110, who still gets her hair done weekly, shares tips for long life https://t.co/TxPQAWfoNq via @TODAYshow — Ганна І. (@anni4ka2022) May 16, 2024

Супердовгожителька дає пораду літнім людям, які думають, що життя ось-ось добіжить кінця і не докладають зусиль, щоб його урізноманітнити. З японської життєве гасло Міви перекладається як “Не зупиняйтеся!”.

Сьогодні Йошико живе в будинку для людей похилого віку і каже, що має гарне здоров’я. Щотижня вона відвідує перукаря і не пропускає недільних церковних служб.

Вона затята читачка, займається ікебаною, сумі-е (японським мистецтвом малюванням тушшю), японським шиттям.

Локшина для довголіття

Довгожителька завжди говорила, що окрім позитивного настрою, запорукою довгого життя є активність розуму і тіла. А здоров’я тілу забезпечує, зокрема, і їжа.

Йошіко Міва – фанатка локшини у будь-якому вигляді, їсть її щодня.

– Коли мені було чотири роки, я після смерті мами потрапила до дитбудинку, в якому кухар готував неймовірно смачну локшину, досі пам’ятаю смак, – розповідає жінка.

Йошико із задоволенням їсть будь-який вид лапші – спагеті, удон, рамен, собу…

Міва має трьох синів, 10 онуків, 20 правнуків і одного праправнука.

Джерело: Today