Через війну в Україні у деяких регіонах і досі може бути дефіцит окремих товарів, зокрема зубної пасти. Проте за здоров’ям зубної порожнини стежити треба.

Чим замінити зубну пасту та як почистити зуби, коли під рукою немає звичних засобів, розбиралися Факти ICTV.

У мережі можна знайти чимало рекомендацій щодо того, чим можна замінити зубну пасту. Серед них – розчин води та солі, сода, активоване вугілля, сухе молоко та навіть шкірка банана. Проте з такими методами треба бути обережними. Одні з них будуть неефективними, іншими можна пошкодити зубну емаль та ясна.

Загалом – найкращий друг, коли немає під рукою зубної пасти, вода. Адже завжди можна просто добре виполоскати рота після прийому їжі.

– Якщо немає змоги почистити зуби щіткою і зубною пастою, можна використати ополіскувач для порожнини рота (будь який, бажано без спирту). Немає ополіскувача, то можна хлоргексидин розводити з водичкою. Немає жодних розчинів – ополіскувати зуби водою, – радить Кирило Семененко.

Фахівець також не рекомендує закінчувати прийом їжі солодощами. В ідеалі це можуть бути молочні продукти (сир), овочі (морква) чи фрукти (яблуко).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стоматолог | Ортодонт | Київ (@doc_kirill)

Війна в Україні – не привід не дбати про своє здоров’я. Йому треба продовжувати приділяти увагу, інакше це може мати негативні наслідки у майбутньому.