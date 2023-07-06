Міністерство охорони здоров’я України публікувало рекомендації для населення на всі випадки життя у разі скоєння теракту на ЗАЕС.

Перш за все – слухайте і читайте офіційні повідомлення органів влади, ДСНС, МОЗ. У разі потреби будуть використані всі можливі канали комунікації з населенням.

Далі – неухильно дотримуйтеся рекомендацій, які будуть надаватися оперативно.

Проте, вже заздалегідь можна дізнатися, який, що називається, протокольний алгоритм дій у часто повторюваних ситуаціях.

Отож, якщо під час сповіщення про ядерну або радіаційну загрозу ви знаходитеся на вулиці, треба, перш за все, зайти всередину якоїсь будівлі у секундній доступності. Триматися якомога далі від вікон, зовнішніх стін і даху, оскільки радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель.

Якщо ви помітили спалах — відведіть погляд, не дивіться в його сторону. Це загрожує опіком рогівки. Знайдіть виступ, за яким можна сховатися.

Якщо ви знаходитеся вдома, треба негайно зачинити вікна та двері, ущільнити ці отвори та отвори систем вентиляції підручними засобами (скотч, змочена водою тканина тощо). Вимкнути кондиціонери або обігрівачі. Тримати поруч домашніх тварин, не дозволяти їм виходити на вулицю.

Якщо сповіщення про аварію застало вас у машині. Необхідно закрити вікна та двері, прийняти захисну позу (закрити голову руками та опустити лікті на коліна). Доцільно прикрити рот і ніс маскою, тканиною або хусткою і дихати через них.

Одразу після вибуху слід негайно знайти приміщення, куди можна зайти. Це може бути підвал чи бетонна будівля.

Варто зняти верхній шар одягу. Фахівці вважають, що таким чином ви позбудетеся до 90% радіоактивного матеріалу. Робіть це обережно, аби не розтрусити радіоактивний пил. Помістіть одяг у пластиковий пакет і тримайте його далі від людей і домашніх тварин.

За можливості прийміть душ з милом, голову помийте шампунем. Але не використовуйте кондиціонери для волосся, оскільки вони можуть закріпити на ньому радіоактивні матеріали.

Якщо доступу до води немає взагалі, можна скористатися вологими серветками, вологою тканиною. Зверніть особливу увагу на руки й обличчя, протріть повіки, вії, вуха.

Що стосується безпеки питної води та харчових продуктів.

Запам’ятайте, лише вода в пляшках вважається безпечною для пиття. Кип’ятіння водопровідної води не позбавляє її радіоактивних речовин. Тож майте запас води у пляшках чи інших герметичних контейнерах.

Напої у холодильнику теж є безпечними для вживання.

Харчові продукти після радіаційної аварії можна вживати, якщо зберігалися в герметичних контейнерах (консерви, банки, пляшки, коробки тощо), або, якщо це їжа з холодильника та морозильної камери.

Ліки в упаковках, контейнерах або закритій тарі теж безпечні з точки зору зараження радіонуклідами.

Крім ліків, які ви постійно приймаєте, в домашній аптечці повинен бути натрію альгінат. Він створює захисний бар’єр на поверхні рідкого вмісту шлунку. Цей бар’єр запобігає всотуванню небезпечних речовин організмом. Ще – алюмінієво-антацидні сорбенти для прискорення нейтралізації, зв’язування та виведення радіонуклідів з організму. Також захисні маски чи респіратори.

За будь-якого розвитку подій на ЗАЕС не знадобиться прийом йодиду калію. На цьому наголошують і медики, і ядерники.

У разі вибуху на ЗАЕС мешканці потенційної зони радіаційної аварії мають бути готовими до можливої евакуації.

До зони евакуації можуть потрапити місто Енергодар, Васильківський район Запорізької області, Баштанський район Миколаївської області, Бериславський та Каховський район Херсонської області. Це, звісно за гіпотетичними розрахунками. Насправді, зона може бути і меншою, і більшою.

Варто, у будь-якому випадку, мешканцям прилеглих до ЗАЕС територій зібрати валізу чи рюкзак.

Взяти з собою документи (в тому числі на нерухомість) та їхні копії, контакти осіб, із якими можна зв’язатися в екстрених випадках, аптечку і тижневий запас ліків (якщо ви маєте хронічні захворювання). Ще вологі серветки, змінний одяг та взуття, мінімально необхідний запас води і їжі в герметичній тарі.