Нове дослідження під керівництвом клініцистів клініки Клівленда в США виявило, що ризик успадкованої меланоми набагато вищий, ніж вважалося раніше.

Це означає, що рекомендацій лікарів обмежити перебування на сонці для зменшення можливостей раку шкіри недостатньо. Обов’язково слід враховувати генетичні фактори.

Генетичні фактори не слід недооцінювати

Дослідники провели генетичне тестування 400 пацієнтів з меланомою та особистою або сімейною історією раку, щоб виявити наявність понад 80 генів схильності до раку.

Зараз дивляться

У 15,3% був діагностований генетичний варіант раку. Це в сім разів вище, ніж попередні оцінки, які показували від 2 до 2,5%.

Дослідники й далі вивчають багато генів, виявлених під час тестування пацієнтів, щоб дізнатися більше про те, як розвивається меланома та як її можна лікувати.

Генетичне тестування шукає шкідливі успадковані варіанти в генах людини, які підвищують ризик захворіти на певні види раку.

– Не всі мої пацієнти з раком мали успадковані мутації, очевидно, тут відбувається щось більше, і потрібні додаткові дослідження, — сказав доктор Джошуа Арбесман.

Джерело: New Atlas