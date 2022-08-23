Зараз, коли світ стоїть на порозі чергової хвилі пандемії Covid-19, в Індії з’явився новий вірус, що викликає так звану томатну лихоманку (або грип). Хворіють на неї діти молодше 5 років.

Рідкісна вірусна інфекція знаходиться в ендемічному стані і вважається безпечною для життя. Однак досвід пандемії Covid-19 свідчить, що потрібно виявляти пильність, щоб запобігти подальшим спалахам.

Що таке томатний грип

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Хоча вірус томатного грипу виявляє симптоми, подібні до симптомів Covid-19 (лихоманка, втома і болі в тілі, а деякі пацієнти з Covid-19 також повідомляють про шкірну висипку), вірус не пов’язаний з атиповою пневмонією. Томатний грип може бути наслідком чикунгуньї або лихоманки денге у дітей, а не вірусною інфекцією.

Вірус також може бути новим варіантом вірусної хвороби рук, ящуру, поширеного інфекційного захворювання, що вражає переважно дітей віком 1–5 років і дорослих з ослабленим імунітетом.

Томатний грип — це захворювання, що самовиліковується, і для його лікування не існує спеціальних ліків.

Томатний грип був вперше виявлений у районі Коллам штату Керала (Індія) 6 травня 2022 р., а станом на 26 липня 2022 р. у місцевих державних лікарнях було зареєстровано понад 82 дітей віком до 5 років з інфекцією.

Іншими постраждалими районами Керали є Анчал, Арьянкаву та Недуватур. Це ендемічне вірусне захворювання викликало тривогу у сусідніх штатах Тамілнад та Карнатака.

Крім того, Регіональний медичний дослідницький центр у Бхубанешварі повідомив про 26 дітей (віком від 1 до 9 років) в Одіші, які мали захворювання.

На сьогоднішній день, окрім Керали, Тамілнаду та Одіші, жодні інші регіони Індії не постраждали від вірусу. Тим не менш, Департамент охорони здоров’я Керали вживає запобіжних заходів для відстеження поширення вірусної інфекції та запобігання її поширенню в інших частинах Індії.

Симптоми томатного грипу

Томатний грип отримав свою назву через появу червоних і болючих пухирів по всьому тілу, які поступово збільшуються до розмірів помідора. Ці пухирі нагадують ті, які спостерігаються при вірусі віспи у молодих людей.

На шкірі при томатному грипі також з’являються висипання, що призводять до подразнення шкіри. Як і при інших вірусних інфекціях, додаткові симптоми включають стомлюваність, нудоту, блювання, діарею, лихоманку, зневоднення, набряк суглобів, біль у тілі та загальні грипоподібні симптоми, які аналогічні тим, що виявляються при лихоманці денге.

Оскільки томатний грип схожий на чикунгунья і пропасницю денге, а також на хвороби рук, ящурів і рота, лікування також аналогічне — ізоляція, спокій, питво і гаряча губка для зняття роздратування та висипу. Потрібна підтримуюча терапія парацетамолом при лихоманці та болях у тілі, а також інші симптоматичні методи лікування.

Як і інші види грипу, томатний грип дуже заразний. Отже, необхідно дотримуватися ретельної ізоляції підтверджених або підозрюваних випадків та інших запобіжних заходів, щоб запобігти спалаху вірусу томатного грипу.

Як убезпечити дітей від томатного грипу

Найкращим рішенням для профілактики є підтримання належної гігієни та дезінфекція навколишніх предметів та навколишнього середовища, а також запобігання спільному використанню інфікованою дитиною іграшок, одягу, продуктів харчування або інших предметів з іншими неінфікованими дітьми.

На даний момент немає доступних противірусних препаратів чи вакцин для лікування або профілактики томатного грипу. Необхідне подальше спостереження та моніторинг серйозних результатів та наслідків, щоб краще зрозуміти необхідність потенційних методів лікування.

Джерело: The Lancet