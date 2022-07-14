Від початку повномасштабного вторгнення внаслідок ракетних ударів російських окупаційних військ пошкоджено 741 медичний заклад, 123 зруйновано повністю.

Більше половини повністю зруйнованих – це ФАПи та амбулаторії у селах. Нині у багатьох населених пунктах триває відбудова медичної інфраструктури. Для деокупованих території уряд виділив кошти ще у квітні – майже півтора мільярди гривень на Київщину, Чернігівщину, Сумщину, Харківщину на відбудову критичної інфраструктури, а це зокрема і медичні установи. По більшості об’єктів, роботи ще тривають.

У коментарі Фактам ІСTV заступник міністра МОЗ Богдан Боруховський розповів, що у населених пунктах, де є зруйновані чи пошкоджені лікарні або амбулаторії, мешканці мають доступ до медичних послуг.

Зараз дивляться

Залежно від рівня пошкоджень будівель, лікарі або надалі там працюють, або надають послуги в інших приміщеннях, які громади надали для потреб фельдшерів та лікарів.

У 36 пошкоджених медустановах вже завершили ремонтні роботи – в основному це заміна вікон, дверей, ремонт покрівлі. Зараз є декілька джерел фінансування ремонтних робіт. Це кошти з резервного фонду, також уряд готує ще транші для відновлення саме критичної інфраструктури.

Також лікарні зараз використовують власні кошти на відбудову. Дуже допомагають благодійники.

– У нас є два кейси у Київській області, де ми спільно з благодійниками відбудовуємо з нуля вщент знищені амбулаторії. Вартість цих проєктів близько 17 млн гривень. В селі Гурівщина це футбольний клуб Динамо відбудовує, буквально позавчора ми завершили демонтажні роботи і найближчий тиждень розпочнемо зводити основну будівлю, – розповів заступник міністра МОЗ Богдан Боруховський.

Київська школа економіки спільно з іншими благодійниками фінансує відбудову амбулаторії у Макарові, що на Киїівщині.

За словами Богдана Боруховського, будівельні роботи планують завершити в листопаді-грудні, і вже приймати в амбулаторіях пацієнтів.

Крім того, у деяких населених пунктах біля зруйнованих, встановлюють мобільні амбулаторії. Це спеціальні конструкції, які можна швидко змонтувати, і у разі потреби, коли буде відновлена основна медустанова, транспортувати в інше місце. Такі пересувні амбулаторії вже встановили у Чернігівській, Харківській, Запорізькій областях. Це допомога європейських партнерів.

Фото: Віктор Ляшко