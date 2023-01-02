Міністерство охорони здоров’я України зробило наступний крок на шляху діджиталізації процесів у сфері охорони здоров’я: запущена система e-Stock для обліку лікарських засобів та медичних виробів, закуплених за рахунок державного бюджету.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– У системі будуть зібрані всі дані про потребу, доставку, наявність препаратів у лікарнях, їх використання, утилізацію тощо. Ефективне управління запасами ліків забезпечить рівний доступ до лікування для всіх пацієнтів, – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що зараз інформація про те, які медичні товари є в лікарні, розрізнена і часто не актуальна. Через це пацієнтам іноді складно отримати безкоштовне лікування, а державі – ефективно закуповувати і розподіляти товари.

Повідомляється, що про необхідність системи e-Stock говорили давно. Її розробкою намагалися займатися різні інститути, проте це не давало бажаного результату.

У серпні цього року процес розробки очолили МОЗ та Медичні закупівлі України. І вже в січні запущений пілот, йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

Зазначається, що цей проект спрямований на досягнення трьох ключових пріоритетів у сфері охорони здоров’я: доступність, якість та безоплатність медичних послуг для пацієнтів.