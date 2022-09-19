Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Актуально

В умовах воєнного стану: хто з медиків має право на відстрочку від мобілізації

19 Вересня 2022, 17:35
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

У яких випадках медичні працівники мають право на відстрочку від мобілізації під час дії воєнного стану. Про це в коментарі одному з українських ЗМІ розповіла адвокат Юлія Николаєвець.

– Підстави для звільнення від військової служби медичних працівників аналогічні тим, що застосовуться до представників інших професій, – відмітила адвокат.

За її словами, мова йде про стан здоров’я, бронь, сімейні обставини, якщо особа навчається або є науковим працівником.

Читайте також:
медикиУ польових умовах: українські медики пройшли тренінги з хірургії політравм

Крім того, призову на військову службу під час мобілізації не підлягають також медичні працівники, які:

Зараз дивляться
  • були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;
  • не були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, та виконували завдання АТО у взаємодії з утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами.

При цьому, як сказала юрист, на військову службу, згідно з Законом України Про військовий обов’язок і військову службу, можуть бути призвані жінки-медики, якщо вони:

  • мають спеціальність та/або професію, споріднену відповідній військово-обліковій спеціальності, визначеній у переліку, затвердженому Міністерством оборони України;
  • придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком.

Нагадаємо, що в Україні, з 1 жовтня 2022 року, щодо жінок, була скасована необхідність ставати на військовий облік.

Джерело
Новое время
Теги
Війна в Україні Воєнний стан Медики мобілізація
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь