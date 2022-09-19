У яких випадках медичні працівники мають право на відстрочку від мобілізації під час дії воєнного стану. Про це в коментарі одному з українських ЗМІ розповіла адвокат Юлія Николаєвець.

– Підстави для звільнення від військової служби медичних працівників аналогічні тим, що застосовуться до представників інших професій, – відмітила адвокат.

За її словами, мова йде про стан здоров’я, бронь, сімейні обставини, якщо особа навчається або є науковим працівником.

Крім того, призову на військову службу під час мобілізації не підлягають також медичні працівники, які:

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були включені до складу утворених відповідно до з аконів України військових формувань та правоохоронних органів;

не були включені до складу утворених відповідно до з аконів України військових формувань та правоохоронних органів, та виконували завдання АТО у взаємодії з утвореними відповідно до за конів України військовими формуваннями та правоохоронними органами.

При цьому, як сказала юрист, на військову службу, згідно з Законом України Про військовий обов’язок і військову службу, можуть бути призвані жінки-медики, якщо вони:

мають спеціальність та/або професію, споріднену відповідній військово-обліковій спеціальності, визначеній у переліку, затвердженому Міністерством оборони України;

придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком.

Нагадаємо, що в Україні, з 1 жовтня 2022 року, щодо жінок, була скасована необхідність ставати на військовий облік.