Лікар ендокринолог-дієтолог Анастасія Соколова в коментарі одному з провідних українських Інтернет-видань розповіла, як, в умовах цін, що зростають, заощадити на продуктах без шкоди для здоров’я.

– Збалансований раціон означає, що в кожному прийомі їжі бажано мати повільні вуглеводи, багаті на вітаміни і мікроелементи, а також білок, корисні жири і клітковину. З кожної групи можна вибрати як дешеві, так і дорогі продукти, – пояснює фахівець.

Вуглевод

За її словами, якщо говорити про вуглеводи, то це цільне зерно. Воно оптимальне і за ціною, і за нутрієнтами. Тобто не пластівці або гранола, а просто звичайні каші.

Зараз дивляться

Замість дорогої гречки, можна вибрати пшеничну крупу або булгур. Також з повільних вуглеводів добре купувати хліб, дієтичні хлібці і лаваш, який довго зберігається і без холодильника.

Клітковина

– У ендокринологів є такий принцип: де є крупа, там є салат і багато проблем вирішуються. Зелень бажано, щоб була в раціоні, адже це вітамін D, фолієва кислота та антиоксиданти, – каже медик.

За її словами, це може бути свіже листя, але якщо обмежені фінанси, то це може бути заморожений кріп або сушені прованські трави, які можна додавати в суп або в кашу.

Тут, за словами фахівця з харчування, слід звертати увагу на сезонність овочів. Зараз сезон коренеплодів. І це не тільки картопля, а й і корінь селери, буряк, морква. Також зараз сезон гарбуза. У порівнянні з помідорами і огірками це недорого.

– Готувати овочі необхідно до жорсткуватої консистенції, так вони максимально збережуть свою користь. Ідеально – запікати. Але добре і готування на пару або варіння, проте не розварювати овочі. Можна їсти буряк, моркву або гарбуз і в сирому вигляді, – зазначає дієтолог.

І додає, що фрукти також дешевше вибирати сезонні. Поки що це можуть бути яблука, які є більш доступними, ніж банани або гранат. Їх теж можна їсти в будь-якому вигляді, крім соку. Однак, як зазначає дієтолог, якщо мета – економія, то залишаючи в раціоні тільки овочі, фрукти можна виключити.

Жир

– Жири в раціон слід додавати у вигляді моно – і поліненасичених жирних кислот, що містяться в горіхах, насінні, авокадо і олії, – говорить Анастасія Соколова.

За її словами, для цього можна купувати оливки або оливкову олію, але якщо є фінансові обмеження, то підійдуть насіння соняшнику, волоські горіхи або насіння льону. Столова ложка насіння льону покриває на прийом їжі потреба в мононенасичених жирах.

Жири також містяться в продуктах, які є і джерелом білка. Це м’ясо, жирна риба, яйця і кисломолочна продукція.

Що стосується м’яса, то можна використовувати закрутки тривалого зберігання, наприклад, тушонку. Точно можна заощадити на ковбасі, сосисках, копченостях. Вони недешеві, але нутріативно не мають великої цінності.

Дієтолог каже, що риба бажана в раціоні мінімум 1-2 рази на тиждень. Сюди можна включити тунець з банки, а також горбушу, сардини і оселедець у власному соку.

Білок

За словами дієтолога, ідеальним джерелом білка є яйця. Крім того, жовток є джерелом корисних жирів, а також вітаміну D. Обмежень за кількістю яєць на добу немає, єдиний мінус – зараз цей продукт вже не можна віднести до бюджетного.

Щоб здешевити кисломолочну продукцію, можна купити молоко, закваску і робити йогурти самостійно. Це дешево, корисно і точно немає доданих цукрів у складі. Якщо брати по мінімуму, то йогурту для закриття питання по кисломолочній продукції цілком достатньо.