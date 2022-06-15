У п’ятницю, 10 червня, у Першому медичному об’єднанні Львова відбулася презентація проєкту зі створення найбільшого в Україні реабілітаційного центру. До підтримки проєкту долучився ведучий Свободи слова на ICTV та телемарафону Єдині новини Вадим Карп’як.

Сотні українців через травми, отримані внаслідок бойових дій, потребують протезування. Багато з них для отримання такого роду допомоги змушені їхати за кордон.

Щоб забезпечити всім постраждалим якісну допомогу в протезуванні на рівні світових стандартів, в Україні планується створення Національного центру реабілітації Незламні, яким стане найбільшим в нашій країні.

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Імовірно, такий центр відкриють у Львові, щоб щорічно допомагати 50 тис. українців.

– Коли починаєш заглиблюватися в ситуацію з реабілітацією, розумієш, наскільки все складно. Поставити біонічні протези – це кілька поїздок за кордон, витрати на обслуговування, купа технічних складнощів, – пояснює Вадим.

За його словами, створення Національного центру реабілітації дасть змогу не тільки рятувати, а й протезувати, реабілітувати наших людей в Україні, а не за кордоном.

– Такі потужні реабілітаційні центри в Україні мають бути свої. Це як виробництво зброї. Тепер ми бачимо, наскільки складно не мати свого виробництва боєприпасів. Так само й реабілітаційні центри повинні бути тут, – упевнений ведучий ICTV.

У Національному реабілітаційному центрі будуть, зокрема, відділення з реконструктивної хірургії, ортопедії та роботичного протезування.

Крім того, в центрі займатимуться фізичною, психологічною та психосоціальною реабілітацією постраждалих військових і цивільних.

– Лікарня такого рівня – це місце, де сміливо можна знімати продовження серіалу Доктор Хаус, і ніхто не помітить, що це не американська лікарня, а українська, – сподівається Вадим Карп’юк.

Він зазначає, що на власні очі переконався, як розвивається центр. І на основі того, що вже вдалося реалізувати, ведучий ICTV вірить, що цей реабілітаційний центр буде дійсно дуже потужним.